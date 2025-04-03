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Основано учреждение, которое построит латышского национального робота: «Неаткарига» (2)

Редакция PRESS 3 апреля, 2025 14:08

Латышские СМИ 2 комментариев

LETA

На вчерашнем мероприятии, посвященном запуску Центра искусственного интеллекта (Центр), должностные лица соревновались в самых радужных обещаниях бурного роста латвийской экономики, как только этот Центр будет запущен, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клуинис.

Торжественная церемония открытия состоялась в Рижском техническом университете. Премьер-министр Эвика Силиня приветствовала участников в соответствующем случаю стиле - в виде визуальной проекции - со словами, что «искусственный интеллект будет определять наше развитие в ближайшие 10-20 лет. Давайте будем теми, кто идет на шаг впереди других». Почти все выступавшие отметили, что создание Центра стало реализацией призыва, с которым менее года назад выступил президент Эдгар Ринкевич.

В зале так же присутствовали спикер Сейма Дайга Миериня и министр региорнального развития Инга Берзиня. Обеих освободили от их обязанностей, чтобы они могли сосредоточиться на искусственном интеллекте в той мере, в какой он может быть разработан государством в собственных учреждениях.

На данный момент ИИ развивается путем создания все большего числа учреждений, в конце цепочки которых находятся разработчики инструментов ИИ. В подчинении у министерств уже есть Национальное агентство цифрового развития, а теперь будет создан Центр, для которого Агентство будет предоставлять секретарские услуги. Центр определен как фундамент, на котором будут сотрудничать Министерство умного управления и регионального развития (VARAM), Министерство экономики и Министерство обороны, Латвийская ассоциация информационных и коммуникационных технологий (LIKTA), представляющая частный сектор, а также Ассоциация латвийских университетов. Все делается в соответствии с законом о развитии искусственного интеллекта (ИИ), за который 6 марта в Сейме проголосовали 73 депутата.

Сладкие обещания

(...) Центр «должен стать инновационной платформой для лидерства и передового опыта», - заявила Инга Берзиня. Она подчеркнула, что мы находимся в реальности, где технологии одновременно вдохновляют и пугают. Задача демократических стран - сделать так, чтобы технологии служили развитию человека, а не представляли угрозу.

Президент LIKTA Сигне Балыня подчеркнула, что «главное и самое важное - это то, что мы как страна сказали, что хотим этот ИИ и что мы хотим и можем работать вместе». Латвия сможет стать страной, которая разумно использует ИИ и данные, создает новые решения и т. д.

В тоже время Айгарс Петерсонс, ректор Рижского университета им. П. Страдиня и председатель совета Ассоциации латвийских университетов, слегка притормозил поток благих обещаний, отметив, что Центр создается с некоторым опозданием, поскольку платформы искусственного интеллекта уже сегодня являются реальностью. Он отметил, что эксперты из разных областей, собранные в Центре, помогут университетам выполнить свои обещания, данные в уставах и других документах, - быть открытыми к запросам общества, предлагать программы экспериментального обучения и так далее.

Дайга Миериня призналась, что вначале было много вопросов о том, зачем нужен такой центр. Она ответила, что «мы все хотим, чтобы Латвия была примером того, как искусственный интеллект может способствовать экономическому росту и процветанию для всех нас».

Чем будет заниматься Центр?

Гатис Озолс, заместитель государственного секретаря по цифровой трансформации Министерства регионального развития, попытался дать некоторое представление о планах работы Центра.

В широком плане Центр будет давать ответы на вызовы, которые встают пред Латвией, связанные с конкурентоспособностью и производительностью. А в числе конкретных стратегических приоритетов Центра были названы инновации и коммерциализация, безопасность и надежность, ИИ для государственного сектора, укрепление латышского языка и культуры в области ИИ, наращивание потенциала и привлечение талантов, а также предоставление данных для обучения ИИ.

У Центра будет свой Совет, члены которого согласились работать без вознаграждения. Их первая задача - найти директора Центра и поставить перед ним/ней  задачу на этот и последующие годы. Директор должен быть нанят на пять лет. Решение правительства Силини о выделении 370 000 евро на создание Центра вступило в силу 1 апреля.

(...) Глава частично принадлежащего государству предприятия Latvijas mobilais telefons Юрис Бинде сделал пожертвование в пользу центра на церемонии открытия. Он сказал, что 50 000 евро - это «не очень большие деньги», но их хватит, чтобы «профинансировать одного человека для разработки плана работы Центра».

В интервью "Неаткариге" он подчеркнул, что ИИ можно было бы называть как-то иначе, ведь это обычная компьютерная программа и нельзя сказать, что ничего такого в Латвии еще никогда не было.

"Нет, многие из наших программ подходят под термин ИИ, но необходимо приложить большие усилия, чтобы будущие наши компьютерные программы были на таком уровне, чтобы мир и дальше признавал их в качестве ИИ или его продуктов. Темпы развития в этой области настолько высоки, что даже те, кто до сих пор преуспевал в преобразовании ИИ, могут остаться позади. Сейм и правительство Латвии создали некоторые организационные предпосылки для того, чтобы Латвия не отстала", - отметил Бинде.

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