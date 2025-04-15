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Ошибка в миллиард: Смилтенс рассказал, что мы уже не укладываемся в госбюджет и требует отставки правительства (1)

Редакция PRESS 15 апреля, 2025 20:42

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LETA

Один миллиард евро – именно настолько ошиблись в планировании госбюджета на 2025 год Эвика Силиня и Арвилс Ашераденс, утверждает на pietiek.com экс-спикер Сейма, депутат Эвардс Смилтенс (Объединенный список).

«Исполнение бюджета правительства Латвии с 1 января по 13 апреля 2025 года свидетельствует о фундаментальных проблемах в сфере государственных финансов. По данным Госкассы и Министерства финансов, исполнение бюджета в первом квартале отстает от плана в среднем на 30%, или на один миллиард евро!

В какой ситуации мы сейчас находимся как страна?

- Доходы государства от налогов значительно отстают от плана – выполнение только на 73.93%, что означает отклонение больше чем на 589 миллионов евро.

- Особенно критическая ситуация сложилась с взносами государственного социального страхования (СБ) – поступления составляют всего 70,3% от плана, отклонение составляет 445,5 млн евро.

- Налог на добавленную стоимость (НДС) – выполнение 70,1%, отклонение -382,5 млн.

-  Уровень уплаты подоходного налога с физических лиц составляет всего 39,8%, дефицит составляет 104 млн евро.

- Общий дефицит доходов уже превысил 1 млрд евро в первом квартале.

Излишне говорить, что в этой ситуации государственные расходы продолжают расти!

Премьер-министр и министр финансов допустили ошибки в своих прогнозах экономического роста и не внедрили эффективные механизмы стимулирования экономики и обеспечения доходов.

Фактически обещанное Сейму и общественности сокращение бюрократии и государственных расходов не происходит. Бюджет был намеренно принят с искусственно раздутым оптимизмом, хотя текущие данные уже показывают серьезный структурный дисбаланс между доходами и расходами.

Нет никаких признаков активной коммуникации или корректирующих действий — фискальная реальность скрывается от общественности. Управление государственными финансами становится реактивным, а не стратегическим.

Я жду от премьер-министра Эвики Силини и министра финансов Арвилса Ашераденса в Сейме поправок к бюджету, четкого плана и действий или отставки правительства Нового Единства Эвики Силини!

И, наконец, эта финансовая ситуация — не просто проблема государственного учета. Слабая экономика и недостаточные доходы бюджета напрямую угрожают нашей национальной обороне. В то время, когда российская угроза растет, латвийское правительство не должно быть слабым и недееспособным. Финансовый кризис может стать серьезной угрозой национальной безопасности", - заявляет Смилтенс.

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