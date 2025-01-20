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Опять экзамен: новая группа жителей Латвии готовится сдавать госязык

«Вести» 20 января, 2025 08:15

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Следующая группа граждан РФ готовится к тесту на знание латышского языка. А в перспективе... на выезд?
К проверке знаний государственного языка готовятся оставшиеся не охваченными первыми поправками к Закону об иммиграции граждане РФ в Латвии. До 31 марта им следует зарегистрироваться на тестирование...

Летом 2024 года в Латвии вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, обязывающие граждан России подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС до 30 июня 2025 года. Речь идет о группе постоянных жителей Латвии - российских гражданах с 1992 года, которые получили вид на жительство в соответствии с законом об иностранцах и для кого знание языка до сих пор не требовалось. Это порядка 4 800 человек. В эту группу входят и отставные российские военнослужащие и члены их семей.

Как и прежняя, более многочисленная группа, эти жители Латвии с российским паспортом должны доказать знание государственного языка на уровне А2, предъявив документ об окончании учебного заведения на государственном языке или свидетельство о сдаче экзамена по государственному языку на нужную категорию.

Знание латышского языка и в этом случае не должны подтверждать жители в возрасте с 75 лет, а также имеющие соответствующий медицинский диагноз...

Закон настиг

Эти жители приняли российское гражданство в первые годы восстановления независимости в Латвии. Большинство – по причине того, что не хотели жить с непонятным статусом негражданина ЛР. Поправки к закону «Об иммиграции», принятые в сентябре 2023 года, перед выборами в Сейм, обошли эту группу стороной.

Тогда вся мощь поспешно принятых и носивших открыто политический характер поправок обрушилась на граждан и неграждан Латвии, принявших подданство РФ после 2003 года. Они должны заново подать заявление о постоянном виде на жительство в Латвии, в новом варианте – европейском ВНЖ. Для этого надо было заполнить анкету, ответить на ряд политических вопросов, подтверждающих лояльность к Латвии и осуждение действий РФ, а также подтвердить знание госязыка на минимальном уровне А2. Таких было порядка 25 тысяч постоянных жителей Латвии, работающих здесь годами, вырастивших здесь детей и внуков.

После исков правозащитников и некоторых граждан РФ о неправомерности требовать обновления ВНЖ от постоянных жителей Конституционный суд сделал неожиданные выводы - и постановил, что по отношению к одной из групп российских граждан, проживающих в Латвии, не соблюдается равноценность. Это группа — люди, получившие постоянный вид на жительство в Латвии в 1992 году при условии, что у них была прописка в Латвии.

Оперативно были сделаны новые поправки к Закону об иммиграции. Теперь подавать заявление на новый ВНЖ и доказывать знание госязыка необходимо и им...

Время пришло

С 3 февраля по 31 марта 2025 года гражданам РФ необходимо подать в Государственный центр содержания образования (VISC) заявление в электронном виде, подписанное электронной подписью и с указанной датой (еще головная боль старикам), или отправить почтой.

Планируется, что проверки знания латышского языка пройдут с 1 апреля по 15 мая 2025 года согласно графику, составленному VISC.

Гражданам РФ предоставляют возможность зарегистрироваться на повторную проверку госязыка до 16 июня 2025 года и пройти ее до 30 сентября. Если не получится сразу, то документы на получение статуса постоянного жителя ЕС можно подать до 31 октября 2025 года.

Если проживающий в Латвии гражданин РФ не сдал проверку по латышскому языку до 30 сентября, ему предстоит пройти проверку в общей очереди, начиная с 1 октября 2025 года.

С учетом того, что в этой группе постоянных жителей Латвии – граждан РФ в основном люди преклонного возраста, проверка знаний госязыка предстоит чуть более чем 2 400 жителям...

Если не сдали

А что грозит гражданам РФ первой группы, ранее отправленной на переоформление постоянного ВНЖ, которые не сдали экзамен по латышскому языку из-за недостаточности знания или, например, болели в этот период? Они могут получить вид на жительство на срок до 2 лет.

Тем же, кто вообще не объявился, придется оставить Латвию, так сказать, по причине неуважения законов ЛР.

Сейчас на сдачу языкового теста дали 1 год и две попытки. В свою очередь компетентные органы под флагом защиты национальной безопасности страны обещают провести углубленную проверку: чем «дышит» гражданин РФ в Латвии. Если человек знает язык, но представляет собой угрозу безопасности Латвии, он может подлежать выдворению из страны, - сообщил министр МВД Рихардс КОЗЛОВСКИС.

После первого круга проверок массовых выдворений за пределы страны не было - мы все-таки в ЕС. И это тоже результат работы правозащитников и активных граждан РФ и их родственников, проживающих постоянно в Латвии: иски в суд Сатверсме, ЕСПЧ, внимание массмедиа.

МИД индивидуально предупреждал тех, кто не подавал заявление ни на ВНЖ, ни на сдачу языка, чтобы они уладили свои дела. В результате часть граждан РФ выехала добровольно, часть должна покинуть страну из-за отсутствия вида на жительство.

Вместе с тем число не сдавших экзамен еще в первой группе достаточно велико и, думается, еще увеличится во втором потоке. И это будет поводом для новой дискуссии об изменении закона, - считают правозащитники.

А сениорам надо записываться и идти на экзамен, даже если это большой стресс и нет надежды выдержать испытание. Это дает возможность продлить срок ВНЖ в Латвии. Ведь этим людям ехать некуда, как бы их ни посылали озабоченные политики: здесь они прожили всю жизнь, работали, растили детей и внуков.

Трудно себе представить, что, например, в Англии или Франции всех, кто приехал туда после войны, отправят сдавать экзамен по госязыку и заполнять анкету лояльности...

Вера СТЕПНОВА

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