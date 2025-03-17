Оправданные расходы: за что можно вернуть переплаченный налог?

Визит к врачу, лечение зубов, пенсионные взносы...

За что можно вернуть часть налога?

Какие чеки надо сохранять, чтобы потом получить за них деньги от Службы госдоходов (VID)? Что такое оправданные расходы? Ответы на эти вопросы - азбука налогоплательщика.

Деньги, потраченные налогоплательщиком на лечение, образование, внесенные в частные пенсионные фонды и в качестве страховой премии за страхование жизни с накоплением средств, пожертвования, считаются оправданными расходами. Предъявив чеки на эти расходы в Службу госдоходов, налогоплательщик может получить часть потраченных денег. Какие позиции считаются оправданными расходами?

V Медицинские услуги

Расходы на услуги здравоохранения, которые получены в медицинском учреждении, зарегистрированном в Регистре лечебных учреждений, в том числе:

* взносы пациента (визит к врачу; манипуляции; физиотерапия; лабораторные исследования; диагностические обследования; пребывание в стационаре; хирургические операции, кроме пластической хирургии без медицинского обоснования, и так далее);

* стоматологическое лечение и протезирование зубов;

* изготовление зубных пластин;

* гигиена зубов;

* лечение в реабилитационных учреждениях;

* родовспоможение;

* пункция яйцеклетки;

* изготовление эндопротезов и других видов протезов, если эта услуга не оплачена Национальной службой здравоохранения или другим лицом;

* платные визиты к специалистам;

* полис страхования здоровья, купленный у страховой компании, работающей в соответствии с Законом о страховых обществах...

НЕ считаются оправданными расходы на оплату следующих товаров:

* очки и линзы;

* лекарства, витамины, медицинские товары и приспособления;

* чеки, которые выдало учреждение, не зарегистрированное в Регистре лечебных учреждений (за фитнес, йогу, лечебный педикюр, массаж, сделанный не по медицинским показаниям);

* чеки, которые оплачены страховой компанией...

V Образование:

* высшее и профессиональное образование в аккредитованных государством образовательных учреждениях Латвии, а также в учебных заведениях стран-участниц Евросоюза и Европейской экономической зоны;

* обучение профессии и должности, расширение знаний в этом направлении;

* повышение квалификации по профессии;

* детские внешкольные образовательные занятия по интересам (кружки, студии, секции для детей до 18 лет – до 50 евро на каждого ребенка), аккредитованные государством или самоуправлением.

(!) Расходы на оплату занятий по интересам для взрослых не считаются оправданными...

V Финансовые вложения:

* взносы в частные пенсионные фонды, пожертвования, дарения (только самого налогоплательщика);

* выплаты в частные пенсионные фонды ЛР или регистрированные пенсионные фонды стран-участниц ЕС/ЕЭЗ в соответствии с законом ЛР «О частных пенсионных фондах», но в сумме не более 10% от общего годового дохода и не более 4 000 евро;

* выплаты страховых премий в фонд накопительного страхования жизни (со сроком не менее 10 лет, если договор заключен после 1 января 2018 года, и не менее 5 лет, если договор заключен до 31 декабря 2017 года);

* пожертвования и дарения общественным организациям, а также политическим партиям (в декларации указать пожертвованную сумму и приложить подтверждающие документы: распечатку интернет-банка, платежное поручение или кассовый ордер организации). Подается вместе с чеками об оплате медицинских услуг и образования и включается в общую сумму не более 600 евро...

Необлагаемый минимум

Для зарплат и пенсий

Возврат налога можно получить и за не примененные в течение года налоговые льготы. При подаче декларации это подтверждать не нужно: перерасчет производится автоматически из задекларированных лицом доходов.

Необлагаемый минимум для работников в 2024 году – 500 евро в месяц, или 6 000 евро в год;

необлагаемый минимум 500 евро за 2024 год, или 6 000 евро в год, применяется к пенсиям по старости, по выслуге лет и специальным.

Если пенсия назначена в течение таксационного года, то необлагаемый минимум пенсионера рассчитывается пропорционально дням после назначения пенсии до конца года.

К пенсиям реэмигрировавших членов диаспоры, назначенным в соответствии с нормативными актами другого государства, применяется установленный другим государством необлагаемый минимум.

* Льгота за иждивенцев в 2024 году - 250 евро (3 000 евро в год). Сумму не облагаемого налогом минимума, если он не заявлен в VID, могут вернуть налогоплательщики, у которых на иждивении и попечении находятся дети и другие лица, которые не имеют другого обеспечения.

* Дополнительная льгота в виде не облагаемого налогом минимума для лиц с инвалидностью:

- 154 евро в месяц, или 1 848 евро в год, - с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

- 120 евро в месяц, или 1 440 евро в год, - для жителей с 3-й группой.

* Дополнительная льгота в виде не облагаемого налогом минимума для политически репрессированных и участников национального освободительного движения:

154 евро в месяц, или 1 848 евро в год.

(!) Если эти льготы не использовались в течение года, их можно вернуть за прошедший год, подав годовую декларацию о доходах.

* К доходам гражданских беженцев с Украины – нерезидентов (независимо от возраста), которые находятся в Латвии, можно применять необлагаемый минимум 250 евро в месяц и льготу на иждивенца – несовершеннолетнего ребенка - в размере 250 евро в месяц...

600 евро - и не больше

С переносом на три года

Общая сумма оправданных расходов в таксационный год не должна превышать 600 евро, но не более 50% от годовых облагаемых налогом доходов.

После подачи декларации и расчета оправданных расходов за 2024 год налогоплательщик может вернуть максимально 120 евро от 600, или 20% от суммы - так как подоходный налог на жителя в 2023 году составил 20%.

В годовую декларацию о доходах, которую житель подает для отчета и получения переплаченного налога, можно включить оставшиеся оправданные расходы за предыдущие три года: за 2023, 2022, 2021 годы...

До 1 апреля

Декларация для госслужащих

Государственные служащие должны подать текущую годовую декларацию госслужащего за 2024 год до 1 апреля 2025 года.

Декларации необходимо подавать в электронном виде с использованием Системы электронного декларирования (VID EDS). Ежегодную декларацию за 2024 год должны подать 54 675 государственных служащих.

Для нескольких групп жителей (кто занимается хозяйственной деятельностью) установлены определенные сроки подачи деклараций о доходах, а те налогоплательщики, которые делают это добровольно – чтобы не оказаться в долгу по налогу и вернуть часть переплаченного налога, могут подать декларацию за 2024 год вплоть до 16 июня 2028 года...

Остерегайтесь мошенников!

Служба госдоходов (VID) предупреждает

При подаче деклараций следует быть особенно осторожными с мошенниками, которые выдают себя за сотрудников Службы госдоходов (VID).

Для возврата переплаченного налога резидентам достаточно заполнить годовую декларацию о доходах, никаких других действий не требуется. Декларацию необходимо заполнять только в Системе электронного декларирования (https://eds.vid.gov.lv).

ВНИМАНИЕ! VID не рассылает жителям текстовые сообщения и электронные письма, не предлагает им вводить свои данные, переходить по незнакомым ссылкам или устанавливать какие-либо программы. Текстовые сообщения, электронные письма и даже звонки, предлагающие вам предпринять какие-либо действия для возврата переплаченных налогов, являются мошенничеством.

Подробную информацию о том, на что следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенничества, можно найти на портале Службы госдоходов...

контакты

* Консультационный телефон VID - 67120000.

* Э-почта - vid@vid.gov.lv.

* Запись на прием в центре обслуживания клиентов VID – только по предварительной записи по телефону 67120005.

* Подробнее – на домашней страничке Службы госдоходов: vid.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА