Операция вместе с OMEGA: изъято почти 20 кг наркотиков

В ходе операции было проведено пять обысков, в результате которых изъято значительное количество наркотических веществ и другие предметы, в том числе:

более 12 килограммов амфетамина;

140 граммов кокаина;

5705 граммов марихуаны;

три печенья, содержащие марихуану;

предметы, похожие на огнестрельное оружие и патроны;

деньги на сумму 2510 евро;

а также автомобиль BMW.

В отношении мужчины 2001 года рождения применена мера пресечения — арест, а в отношении мужчины 1994 года рождения — мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Уголовное дело возбуждено по третьей части статьи 253. Уголовного закона, то есть за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта, а также их незаконный сбыт, если преступление совершено организованной группой или если оно связано с крупными объёмами таких веществ. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без неё, а также с надзором пробации сроком до трёх лет.

Следствие по делу продолжается.