Операция вместе с OMEGA: изъято почти 20 кг наркотиков

Редакция PRESS 24 октября, 2025 16:07

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts Policija

23 июля этого года в рамках уголовного процесса сотрудники Государственной полиции, при содействии антитеррористического подразделения OMEGA задержали в Валдлаучи (край Кекавы) двух мужчин — 1994 и 2001 годов рождения.

В ходе операции было проведено пять обысков, в результате которых изъято значительное количество наркотических веществ и другие предметы, в том числе:

  • более 12 килограммов амфетамина;
  • 140 граммов кокаина;
  • 5705 граммов марихуаны;
  • три печенья, содержащие марихуану;
  • предметы, похожие на огнестрельное оружие и патроны;
  • деньги на сумму 2510 евро;
  • а также автомобиль BMW.

В отношении мужчины 2001 года рождения применена мера пресечения — арест, а в отношении мужчины 1994 года рождения — мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Уголовное дело возбуждено по третьей части статьи 253. Уголовного закона, то есть за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта, а также их незаконный сбыт, если преступление совершено организованной группой или если оно связано с крупными объёмами таких веществ. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без неё, а также с надзором пробации сроком до трёх лет.

Следствие по делу продолжается.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

