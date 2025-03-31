Оперативная группа «Дракон»: как американские военные участвовали в войне в Украине. Расследование NYT

В гарнизоне Клей Казерне в Висбадене, Германия — штаб-квартире армии США в Европе и Африке — был создан секретный командный центр, получивший название Task Force Dragon (Оперативная группа «Дракон»). Весной 2022 года, через два месяца после начала полномасштабного вторжения России, туда с польского аэроброма Жешув вылетели два украинских генерала.

Ключевыми фигурами стали генерал-лейтенант Михаил Забродский и американский генерал Кристофер Донахью, командующий 18-м воздушно десантным корпусом армии США. «Я никогда не буду вам лгать. И если вы солжете мне, на этом всё будет кончено», — сказал генерал Донахью Забродскому при первой встрече. «Я настроен так же», — ответил украинец.

В Висбадене был создан так называемый центр накопления информации, где находились офицеры ЦРУ, Агентства национальной безопасности, Разведывательного управления минобороны и Национального агентства геопространственной разведки. Они обрабатывали разведданные о российских позициях на поле боя, передвижениях и намерениях.

В погоне за штабом 58-й армии

Одним из первых доказательств эффективности сотрудничества стала кампания против одной из самых грозных российских боевых групп — 58-й общевойсковой армии. В середине 2022 года, используя американскую разведку и целеуказание, украинцы совершили ракетный обстрел штаба 58-й армии в Херсонской области, уничтожив российских генералов и штабных офицеров. Снова и снова группа перемещалась в другое место; каждый раз американцы находили ее, а украинцы — уничтожали.

Дальше на юг партнеры нацелились на крымский порт Севастополь, где российский Черноморский флот загружал на военные корабли и подлодки ракеты. В разгар контрнаступления Украины в 2022 году рой морских беспилотников, основываясь на данных ЦРУ, атаковал порт в предрассветной дымке, повредив несколько военных кораблей и заставив Москву начать отводить их в Новороссийск.

Партнерство действовало в тени глубочайшего геополитического страха — Путин мог расценить его как нарушение «красной линии» и реализовать свои ядерные угрозы. Американцы и их союзники тщательно разрабатывали протоколы, чтобы оставаться на безопасной стороне.

Потопление «Москвы»

В середине апреля 2022 года американские и украинские морские офицеры проводили очередной рутинный разговор об обмене разведданными, когда на их радарах неожиданно что-то появилось. По словам бывшего высокопоставленного американского военного офицера, американцы сказали: «О, это «Москва!» Украинцы ответили: «О боже. Большое спасибо. Пока».

После этого украинцы потопили корабль. «Москва» была флагманом Черноморского флота России.

Потопление стало сигнальным триумфом — демонстрацией украинского мастерства и российской неумелости. Но этот эпизод также отразил разрозненное состояние украинско-американских отношений в первые недели конфликта.

Американцы были возмущены тем, что украинцы не предупредили их; удивлены тем, что у Украины были ракеты, способные уничтожить корабль; и запаниковали, потому что администрация Байдена не собиралась позволять украинцам атаковать такой мощный символ российской власти.

Украинцы, в свою очередь, исходили из своего глубоко укоренившегося недоверия. «Мы сражаемся с русскими. А вы - нет. Почему мы должны вас слушать?» - сказал американцам командующий сухопутными войсками Александр Сырский при первой же встрече.

Дело осложнялось еще и тем, что у главнокомандующего украинской армией генерала Залужного были напряженные отношения с его американским коллегой, генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Залужный нередко просто игнорировал звонки американского коллеги.

Чтобы поддерживать связь, Пентагон запустил сложную телефонную схему: помощник Милли звонил генерал-майору Дэвиду Болдуину, командующему Нацгвардией Калифорнии, который звонил производителю дирижаблей из Лос-Анджелеса по имени Игорь Пастернак, выросшему во Львове вместе с Алексеем Резниковым, тогдашним министром обороны Украины. Резников разыскивал генерала Залужного и говорил: «Я знаю, что вы злитесь на Милли, но вы должны позвонить ему».

Почему цели не назывались целями

Когда президент Байден подписался на поставку гаубиц M777, огромный зал гарнизона Tony Bass Auditorium в Висбадене превратился в полноценный штаб.

Там к офицерам ЦРУ, АНБ, Разведуправления Пентагона и Агентства геопространственной разведки присоединились офицеры разведки коалиции. Обучив украинских артиллеристов работе с новыми M777, оперативная группа «Дракон» должна была помочь им использовать это оружие, чтобы остановить продвижение русских. Затем украинцы должны были перейти в контрнаступление.

Вскоре в Висбаден начали прибывать украинцы, около 20 человек — офицеры разведки, специалисты по оперативному планированию, связи и управлению огнем. Каждое утро, вспоминают офицеры, украинцы и американцы собирались вместе, чтобы изучить изменения в дислокации российских наземных силы и определить самые ценные цели.

В Европейском командовании США этот процесс вызвал тонкую лингвистическую дискуссию: учитывая деликатность миссии, не будет ли излишне провокационным называть цели «целями»? Спор разрешил генерал-майор Тимоти Браун, начальник разведки Европейского командования: места дислокации российских войск будут «точками интереса». Если вам когда-нибудь зададут вопрос: «Передавали ли вы цель украинцам?», вы можете с полным основанием не лгать, если ответите: «Нет, не передавал», — пояснил один из американских чиновников.

Белый дом также запретил делиться разведданными о местонахождении «стратегических» российских лидеров, таких как главком вооруженных сил генерал Валерий Герасимов. «Представьте себе, что было бы с нами, если бы мы узнали, что русские помогли какой-то другой стране убить нашего председателя комитета штабов», — сказал другой высокопоставленный американский чиновник. «Мы бы вступили в войну».

В соответствии с принципом работы системы, оперативная группа «Дракон» сообщала украинцам, где находятся русские. Но чтобы защитить источники и методы разведки от российских шпионов, она не говорила, откуда ей известно то, что она знает.

«Дракон» стал выявлять все больше «точек интереса», а украинцы быстрее по ним стрелять. «Знаете, когда мы начали верить?» — вспоминает генерал Забродский. «Когда Донахью сказал: «Вот список позиций». Мы проверили список и сказали: «Эти 100 позиций хороши, но нам нужны еще 50». И они прислали остальные 50».

M777 стали рабочими лошадками украинской армии. Но поскольку они, как правило, не могли стрелять своими 155-мм снарядами дальше, чем на 24 км, они не могли справиться с огромным превосходством России в живой силе и технике.

Донахью вскоре предложил поставить высокомобильные артиллерийские ракетные системы, известные как HIMARS, которые использовали управляемые со спутников ракеты для нанесения ударов на расстоянии до 80 км.

В Белом доме Байден и его советники взвешивали этот аргумент с опасениями, что давление на русских приведет лишь к расширению конфликта. По словам одного из чиновников, когда генералы запросили HIMARS, это было похоже на то, как будто «стоишь на линии и думаешь: если сделать шаг вперед, начнется ли Третья мировая война?».

И когда Белый дом сделал этот шаг вперед, оперативная группа «Дракон» контролировала каждый удар HIMARS. Генерал Донахью и его помощники просматривали списки целей украинцев и давали им советы по размещению пусковых установок и выбору времени для нанесения ударов. Украинцы должны были использовать только координаты, предоставленные американцами. Для запуска боеголовки операторам HIMARS требовалась специальная электронная карта-ключ, которую американцы могли деактивировать в любой момент.

Удары HIMARS, в результате которых погибало или было ранено 100 и более россиян, происходили почти еженедельно. Российские войска были ошеломлены. По мере того как арсенал HIMARS увеличивался с 8 до 38 единиц, а украинские стрелки становились все более искусными, по словам одного американского чиновника, потери противника возросли в пять раз.

Провал контрнаступления

Украинское военное руководство было ослаблено соперничеством между главнокомандующим Валерием Залужным и командующим сухопутными войсками Александром Сырским. Сырский родился в России и служил там в армии. Пока он не подтянул украинский язык, он обычно говорил по-русски на совещаниях. Залужный иногда презрительно называл его «тем русским генералом».

Осложняли ситуацию и натянутые отношения Залужного с его американским коллегой, генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. В телефонных разговорах Милли мог ставить под сомнение запросы украинцев на оборудование или давать советы по поведению на поле боя на основе данных спутниковой разведки, которые видел на экране у себя в кабинете в Пентагоне. За этим следовало неловкое молчание, после чего Залужный прерывал разговор. Иногда он просто игнорировал звонки американца.

Летом 2023 года Украина готовилась к масштабному контрнаступлению — военной операции, которая, как надеялись многие, могла изменить ход войны. Главнокомандующий Залужный, вместе с англичанами выступал за самый амбициозный вариант — от Запорожья на юго-востоке вниз, к оккупированному Мелитополю. Этот маневр, по их мнению, должен был разорвать сухопутные пути, поддерживающие русские силы в Крыму.

Теоретически генерал Донахью был с этим согласен. Но, по словам коллег, он считал этот план неосуществимым, учитывая состояние украинских войск и ограниченную способность предоставить M777 без ущерба для американской боеготовности. Чтобы доказать свою точку зрения, американцы провели несколько военных игр, в которых Донахью выступал за российского командующего. Всякий раз, когда украинцы пытались продвинуться вперед, генерал Донахью уничтожал их подавляющей боевой мощью.

Поэтому была придумана другая схема. Украина должна была провести наступление сразу в двух направлениях, чтобы запутать российское командование. По данным американской разведки, россияне были уверены, что у Украины хватит сил и техники только для одного серьезного удара, поэтому двойная атака могла застать их врасплох.

Первоначальный план, разработанный украинцами и американцами, предусматривал главный удар на Мелитополь (юг) под командованием генерала Тарнавского, чтобы перерезать сухопутные пути снабжения Крыма, и вспомогательный удар в районе Бахмута (восток) под командованием генерала Сырского для отвлечения российских сил. Наступление должно было начаться 1 мая 2023 года. Мелитопольскому направлению выделялись 12 бригад и основная часть боеприпасов.

Изменения в плане произошли после заседания Ставки. Генерал Сырский настоял на полномасштабном наступлении на Бахмут, который к тому времени уже несколько месяцев был эпицентром ожесточенных боев. К тому же было решено добавить третье направление — имитацию удара на Мариуполь под командованием генерала Содоля, возглавлявшего морскую пехоту.

Генерал Сырский с президентом Зеленским.

Президент Зеленский поддержал Сырского и приказал разделить боеприпасы поровну между Бахмутским и Мелитопольским направлениями и передать пять из подготовленных бригад Сырскому, что значительно ослабило главное направление. Позже американцы узнали предысторию: Зеленский надеялся посетить заседание Генассамблеи ООН в середине сентября. Он и его советники полагали, что демонстрация прогресса на поле боя подкрепит его аргументы в пользу дополнительной военной поддержки. Поэтому в последнюю минуту план был изменен — это стало преддверием фундаментального разрыва, который во все большей степени будет определять ход конфликта.

Американские военные советники были разочарованы, поскольку считали, что концентрация сил на одном направлении (Мелитопольское многие военные эксперты считали ключевым для перелома в войне) имела гораздо больше шансов на успех, чем распыление ресурсов на несколько фронтов. Особенно их беспокоила фиксация генерала Сырского на Бахмуте — городе, который, по их мнению, не имел такого стратегического значения, чтобы тратить на него столько ценных ресурсов.

«Это было словно наблюдать провал мелитопольского наступления еще до его начала», — с горечью заметил один из украинских чиновников, знакомый с ситуацией.

В результате наступление началось с опозданием и силы оказались распылены. Ни одна из стратегических целей не была достигнута — ни Мелитополь, ни Бахмут не были взяты. В конце контрнаступления морская пехота генерала Содоля вместо усиления мелитопольского направления была переброшена на четвертое направление — в Херсонскую область для форсирования Днепра, но и эта операция не принесла успеха.

Украинское руководство винило в неудаче задержки поставок вооружения, но как некоторые украинские чиновники признавали, причиной стало «неправильное распределение сил» для выполнения плана.

Ошибка под Работино

После недель мучительно медленного продвижения украинские силы в 2023 году подошли к оккупированному селу Работино. Украинцы обстреливали россиян артиллерией, американская разведка указывала, что те отступают.

«Идите вперед», — советовал генералу Тарнавскому американский генерал-лейтенант Агуто, который сменил Донахью в качестве руководителя программы военной поддержки Украины в Висбадене.

Прикрывая свои отходящие войска, русские командиры оставляли в качестве арьергардов небольшие отряды. Генерал Донахью советовал генералу Тарнавскому обходить их и сосредоточиться на главной цели — преследовании отходящей группировки. Но всякий раз, когда украинцы встречали отряд, они останавливались на месте, полагая, что их в засаде поджидают более крупные силы.

Генерал Донахью рассказал ему, что, по данным Пентагона, на спутниковых снимках украинские войска блокированы всего одним или двумя российскими танками или взводом солдат — от 20 до 50 солдат. Для генерала Агуто это не было причиной замедлять наступление. Генерал Тарнавский, однако, не хотел двигаться, пока угроза не будет устранена. Но не имея возможности увидеть те же спутниковые снимки, что были в распоряжении Агуто, украинский командир колебался, опасаясь посылать свои силы вперед.

Вместо этого генерал Тарнавский запустил на холм разведывательные дроны, чтобы проверить разведданные. Это заняло время. Только после этого он приказал своим людям открыть огонь. А после удара он снова отправил дроны, чтобы убедиться, что холм действительно чист. Затем он приказал своим силам войти в Работино, которое они захватили 28 августа 2023 года.

Обмен данными занял от 24 до 48 часов, по оценкам офицеров. За это время к югу от Работино русские начали строить новые заграждения, минировать территорию и отправлять подкрепления, чтобы остановить продвижение украинцев. «Ситуация полностью изменилась», — сказал генерал Забродский.

Наступление генерала Сырского на Бахмут истощило украинскую армию. Генерал Агуто убеждал его отправить бригады и боеприпасы на юг для наступления на Мелитополь. Но Сырский не сдвинулся с места, по словам американских и украинских официальных лиц.

Он также не сдвинулся с места, когда Евгений Пригожин восстал против военного руководства Путина и направил войска в сторону Москвы.

Исход контрнаступления омрачил отношения обеих сторон. Как сказал представитель Пентагона: «Это уже не было тем вдохновенным и доверительным братством 2022 и начала 2023 года».

Удары вглубь России

Незадолго до Рождества 2023 года Зеленский нанес первый визит в секретный Центр партнерства. В тени провалившегося контрнаступления, надвигающейся третьей, суровой военной зимы, предчувствия только мрачнели. Год назад коалиция говорила о победе. Теперь генералы Каволи и Агуто объяснили, что они не видят правдоподобного сценария возвращения значительной территории в 2024 году.

Украинцам придется умерить свои ожидания, сосредоточившись на достижимых целях, чтобы нарастить боевую мощь для возможного контрнаступления в 2025 году. Зеленский неоднократно давал понять, что хочет и нуждается в крупной победе, чтобы поднять боевой дух внутри страны и укрепить поддержку Запада.

В качестве компромисса американцы предложили Зеленскому то, что, по их мнению, должно было стать победой — бомбардировочную кампанию с использованием ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, чтобы заставить русских вывести свою военную инфраструктуру из Крыма и вернуться в Россию. Операция получила кодовое название Lunar Hail («Лунный град»).

До этого момента украинцы с помощью ЦРУ и ВМС США и Великобритании использовали морские дроны вместе с британскими и французскими ракетами дальнего действия Storm Shadow и SCALP для ударов по Черноморскому флоту. Для проведения более широкой крымской кампании украинцам требовалось гораздо больше ракет. Им были нужны сотни ATACMS — ракет, которые могут преодолевать до 300 километров. И они их получили.

Белый дом также разрешил военным и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом уничтожения Керченского моста: ATACMS должны были ослабить уязвимые точки, в то время как морские дроны должны были взорваться рядом с его опорами. Но пока дроны готовились, русские укрепили оборону вокруг опор. Украинцы предложили атаковать только с помощью ATACMS, но американские генералы заявили, что одних ракет недостаточно.

В итоге американцы отступили, и в середине августа украинцы выпустили залп ATACMS по мосту. Мост не обрушился; удар оставил лишь выбоины, которые россияне быстро отремонтировали.

Другой значимой операцией стал удар по огромному складу боеприпасов в российском городе Торопец в Тверской области, который снабжал оружием силы РФ в Харькове и Курске. Офицеры ЦРУ предоставили разведданные о боеприпасах на складе и его уязвимостях, а также о российских оборонительных системах на пути к Торопцу. Они рассчитали, сколько дронов потребуется для операции, и составили карту их извилистых маршрутов полета.

18 сентября 2023 года большая группа дронов ударила в склад боеприпасов. Взрыв, мощный, как небольшое землетрясение, образовал кратер шириной с футбольное поле. Видеоролики из Торопца показывали огромные шары пламени и клубы дыма, поднимающиеся над озером.

Отражение наступления на Харьков

Разведка коалиции обнаружила, как подразделения нового российского формирования, 44-го армейского корпуса, двигались к Белгороду чуть севернее украинской границы. Русские, видя, что у украинцев есть ограниченный шанс дождаться американской помощи, готовились открыть новый фронт на севере Украины.

Российское наступление выявило фундаментальную асимметрию: русские могли поддержать свои войска артиллерией, расположенной прямо через границу; украинцы не могли отстреливаться, используя американское оборудование или разведданные. Украинцы попросили разрешения использовать поставляемое США оружие через границу. Более того, генералы Каволи и Агуто предложили, чтобы Висбаден помогал направлять эти удары, как он это делал в Украине и в Крыму, — предоставляя точки интереса и точные координаты.

Белый дом все еще обсуждал эти вопросы, когда 10 мая русские атаковали. Это стало моментом, когда администрация Байдена изменила правила игры. Генералам Каволи и Агуто было поручено создать «оперативный бокс» — зону на российской территории, в которой украинцы могли бы стрелять из поставляемого США оружия, а Висбаден мог бы поддерживать их удары.

Русские были застигнуты врасплох: благодаря полученным от Висбадена ориентирам и координатам, а также собственным разведданным украинцев, удары HIMARS помогли защитить Харьков. РФ понесла одни из самых тяжелых потерь за весь конфликт.

Курская операция и подрыв доверия

В августе 2024 года произошло событие, вызвавшее серьезное напряжение между украинскими и американскими военными. Высокопоставленный представитель ЦРУ уехал, заняв новую должность в штаб-квартире в США. Воспользовавшись этим временным пробелом в командовании, генерал Сырский принял неожиданное для американских партнеров решение — отправил украинские войска через государственную границу в Курскую область России.

Начальник отделения ЦРУ в Киеве обратился к главе ГУР Кириллу Буданову: если он перейдет границу России, то сделает это без американского оружия и разведывательной поддержки. В такие моменты сотрудники администрации Байдена горько шутили, что они знают больше, что планируют русские, шпионя за ними, чем, что планируют их украинские партнеры.

Для американской стороны эта операция стала не просто неприятным сюрпризом, но и серьезным нарушением взаимных договоренностей. Ситуация усугублялась тем, что украинские войска использовали вооружение, предоставленное западными союзниками, для операции на российской территории, что противоречило изначальным условиям предоставления этого оружия.

Чтобы понять суть проблемы, важно вспомнить, что такое ops box (операционная зона). Ранее в 2023 году администрация Байдена создала специальную зону вдоль российско-украинской границы, внутри которой украинским войскам разрешалось наносить удары по российским целям с использованием американского оружия и разведданных. Это решение было принято исключительно для защиты Харькова от наступления российских войск — иными словами, в оборонительных целях.

Позицию украинцев объяснил генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, экс-глава украинской военной разведки. Он добавил: «Мы союзники, но у нас разные цели. Мы защищаем свою страну, а вы защищаете свои фантомные страхи времен холодной войны».

"Это был не почти шантаж, а именно шантаж", - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель Пентагона. Украинская сторона поставила американцев перед сложным выбором: либо продолжать предоставлять разведданные и поддержку для операций в этой зоне, фактически помогая наступлению на территории России (что выходило за рамки изначальных договоренностей), либо прекратить поддержку.

Если бы американцы отключили систему поддержки в «операционной зоне», это создало бы смертельную опасность для украинских солдат, уже находившихся на территории Курской области. Без прикрытия американскими ракетами HIMARS и без разведывательной информации украинские войска оказались бы крайне уязвимыми перед российскими контрударами.

Американское руководство оказалось в ловушке: отказ от поддержки мог привести к гибели союзников, продолжение означало вовлечение в операцию, которую они не одобряли. В итоге американцы продолжили поддержку, но, как отмечается в расследовании, это событие нанесло серьезный удар по взаимному доверию между военными двух стран.

Позже, по данным NYT, президент Зеленский объяснил американским партнерам, что одной из целей Курской операции было получение рычага влияния — захват российской территории, которую можно было бы обменять на украинские земли в будущих переговорах. Этот подход к стратегии войны также вызывал разногласия с американскими советниками, предпочитавшими более традиционные военные цели.

В последние недели своего пребывания у власти Байден предпринял целый шквал шагов, чтобы сохранить курс и укрепить свой проект «Украина». Он переступил последнюю красную черту — расширил оперативную зону, чтобы разрешить удары ATACMS и британских Storm Shadow по России, — после того как КНДР направила тысячи солдат, чтобы помочь русским выбить украинцев из Курска.

Один из первых ударов при поддержке США был направлен на северокорейского командующего, генерал-полковника Ким Ен Бока, когда он встречался со своими российскими коллегами в командном бункере, и ранил его.

В марте стало известно, что Украина постепенно выводит военный контингент. Недавно Зеленский заявил, что пауза с предоставлением разведданных со стороны США не повлияла на ухудшение положения украинских войск в Курской области.