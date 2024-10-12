Опасные конфеты: родителей призывают обратить внимание

Вот текст его поста:

"О, чудненько, в школьном чате всплыла новость, что среди школьников в Риге распространяются желейные конфеты с ТГК (тетрагидроканнабинолом, т.е. активным веществом марихуаны - Ред.), чтобы заранее провели беседы со своими. Плохая новость - марихуана, хорошая - это могли быть клей, спайс или что-то более ужасное".

"Надеюсь, дорогие, у моих с карманными деньгами негусто", - пишет женщина.

Ей отвечают, что пакетик стоит в интернете около 15 евро.

Еще одна из комментаторов призывает полицию почаще проводить проверки в школах.

Но есть и скептик: "В нашей школе тоже такое сообщение было. Фото другое. Так что, увы, похоже на городскую легенду".

Другие пишут:

- А они реально работают? Тогда что же эти дети валяются на земле и смеются, как обкуренные?

- 100% лучше "Момента" или дихлофоса. Раньше мелких с пакетиком под мышкой то и дело замечал.

- В каком месте? Ну, чтобы своим сказать, куда не лезть.

- Кошмар! Где можно достать? Друг интересуется.