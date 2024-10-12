Опасные конфеты: родителей призывают обратить внимание

Вот текст его поста:
"О, чудненько, в школьном чате всплыла новость, что среди школьников в Риге распространяются желейные конфеты с ТГК (тетрагидроканнабинолом, т.е. активным веществом марихуаны - Ред.), чтобы заранее провели беседы со своими. Плохая новость - марихуана, хорошая - это могли быть клей, спайс или что-то более ужасное".
"Надеюсь, дорогие, у моих с карманными деньгами негусто", - пишет женщина.
Ей отвечают, что пакетик стоит в интернете около 15 евро.
Еще одна из комментаторов призывает полицию почаще проводить проверки в школах.
Но есть и скептик: "В нашей школе тоже такое сообщение было. Фото другое. Так что, увы, похоже на городскую легенду".
Другие пишут:
- А они реально работают? Тогда что же эти дети валяются на земле и смеются, как обкуренные?
- 100% лучше "Момента" или дихлофоса. Раньше мелких с пакетиком под мышкой то и дело замечал.
- В каком месте? Ну, чтобы своим сказать, куда не лезть.
- Кошмар! Где можно достать? Друг интересуется.