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Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро? (3)

Neatkarīgā Rīta Avīze 3 октября, 2024 19:50

Новости Латвии 3 комментариев

LETA

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Указанный экологический объект обошелся рижскому самоуправлению, то есть рижанам, в 150 тысяч евро. Сотворенное архитектором «чудо» вызвало резкую критику со стороны общественности, но, как всегда, событие было быстро забыто и общественностью, и архитекторами, и муниципалитетом. На этой неделе была «удалена» последняя улика — объект демонтирован.

Об этом на сайте "Х" сообщает Эвия Унама: "Послушайте, рижские благоустроители, неужели срок жизни объектов окружающей среды должен составлять всего пару месяцев? Не слишком ли расточительно?"

В комментариях люди не скрывают сарказма: «Может быть, это будет путешествующий объект, который будет странствовать по миру?»

В Рижской думе комментируют: "С приближением зимнего сезона экологический объект демонтируют, но весной, когда наступит теплая погода, его установят снова".

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Комментарии (3) 14 реакций
Комментарии (3) 14 реакций
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