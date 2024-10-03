Klau, Rīgas izdaiļotāji, vai tiešām vides objektu dzīvildzei jābūt vien pāris mēneši? Nav pārmēru izšķērdīgs tāds funktieris? pic.twitter.com/Vp98WLRml7— Unāma (@EvijaUnama) October 3, 2024
Указанный экологический объект обошелся рижскому самоуправлению, то есть рижанам, в 150 тысяч евро. Сотворенное архитектором «чудо» вызвало резкую критику со стороны общественности, но, как всегда, событие было быстро забыто и общественностью, и архитекторами, и муниципалитетом. На этой неделе была «удалена» последняя улика — объект демонтирован.
Об этом на сайте "Х" сообщает Эвия Унама: "Послушайте, рижские благоустроители, неужели срок жизни объектов окружающей среды должен составлять всего пару месяцев? Не слишком ли расточительно?"
В комментариях люди не скрывают сарказма: «Может быть, это будет путешествующий объект, который будет странствовать по миру?»
В Рижской думе комментируют: "С приближением зимнего сезона экологический объект демонтируют, но весной, когда наступит теплая погода, его установят снова".