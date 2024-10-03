Указанный экологический объект обошелся рижскому самоуправлению, то есть рижанам, в 150 тысяч евро. Сотворенное архитектором «чудо» вызвало резкую критику со стороны общественности, но, как всегда, событие было быстро забыто и общественностью, и архитекторами, и муниципалитетом. На этой неделе была «удалена» последняя улика — объект демонтирован.

Об этом на сайте "Х" сообщает Эвия Унама: "Послушайте, рижские благоустроители, неужели срок жизни объектов окружающей среды должен составлять всего пару месяцев? Не слишком ли расточительно?"

В комментариях люди не скрывают сарказма: «Может быть, это будет путешествующий объект, который будет странствовать по миру?»

В Рижской думе комментируют: "С приближением зимнего сезона экологический объект демонтируют, но весной, когда наступит теплая погода, его установят снова".