ООН: Россия подвергает украинских пленных жестоким пыткам

Украинских военнопленных подвергают систематическим пыткам и жестокому обращению на всех этапах российского плена. Такой вывод содержится в обнародованном в Женеве во вторник, 1 октября, докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Предыдущий подобный доклад миссия публиковала в марте 2023 года. С тех пор ее специалисты опросили еще 169 освобожденных украинских военнослужащих, пять освобожденных украинских медицинских работников, а также 205 российских военнопленных, находящихся в Украине.

"Устоявшиеся методы" пыток

В документе говорится, что 169 украинцев, освобожденных из плена, предоставили экспертам ООН "подробные и непротиворечивые показания" о пережитых пытках или жестоком обращении. Среди "устоявшихся методов" таких пыток в докладе названы избиение, удары электрическим током, удушение, длительное пребывание в напряженных положениях, лишение сна, имитации расстрела, угрозы жестокого насилия в отношении семьи и унижение достоинства. Опрошенные также часто признаются, что в плену пережили различные формы сексуального насилия.

"Каждый раз, когда я выходил из камеры во двор, в душ или во время проверки, мне приходилось стоять с широко расставленными ногами. Меня били электрошокером и били ногами в пах. Сказали, что делают это для того, чтобы я не мог иметь детей", - приводятся в докладе отрывки из интервью с одним из пленных.

Опрошенные, вернувшиеся из плена, свидетельствовали: жестокому обращению подвергались военные определенных специальностей, например артиллеристы, или военнослужащие определенных подразделений. Экспертам ООН стало известно по крайней мере о 38 местах несвободы в РФ и на оккупированных ею территориях, где военнопленных массово избивают во время приема - вероятно, с целью "сломить дух новоприбывших".

Нечеловеческие условия - систематические

"Мы зафиксировали смерть 10 украинских военнопленных в результате пыток, ненадлежащих условий содержания или отсутствия надлежащей медицинской помощи", - отметила, представляя доклад, глава мониторинговой миссии ООН Даниэль Белль.

Всего в документе упомянуты 69 мест с бесчеловечными условиями содержания украинских пленных, которые после освобождения жаловались на постоянное чувство голода и истощения, потерю до половины веса, плохое медицинское обслуживание, отсутствие отопления и теплой одежды. В сочетании с плохими гигиеническими условиями эти факторы приводили к длительным проблемам со здоровьем, выпадению зубов, заражению туберкулезом и к другим заболеваниям.

Некоторые случаи широкой международной огласки улучшали условия содержания или питания украинцев в плену. Авторы доклада приводят это как еще одно доказательство систематического характера нарушений - рядом со свидетельствами о координации пыток между представителями различных российских спецслужб во время допросов или перемещения между учреждениями содержания.

В результате ООН не смогла найти никаких свидетельств уголовного преследования властями РФ российских военных или силовиков, виновных в пытках или бесчеловечном обращении с пленными. Более того, российские политики и военные, например зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, публично грозят украинским военным таким обращением или даже казнями. Вместе с последними изменениями законодательства, освобождающими российских военнослужащих от уголовной ответственности, это "способствует атмосфере безнаказанности" за систематические пытки, отметила Даниэль Белль.

В Украине тоже пытают пленных

Эксперты ООН до сих пор не могут попасть в места содержания пленных в России и на оккупированных ею территориях. В то же время Киев такой доступ предоставляет: авторы доклада смогли опросить в украинских лагерях за последние 18 месяцев 205 российских военнослужащих.

104 опрошенных россиян тоже жаловались на пытки - почти во всех случаях речь шла об избиении на ранних этапах плена или во время транзита в официальные лагеря, где условия содержания "в целом соответствовали международным стандартам". Несмотря на это, миссия выразила обеспокоенность тем, что российских пленных иногда месяцами содержат в следственных изоляторах, а порой и в неофициальных "подвалах" - перед тем как отправить в лагерь.

"Украинская власть продолжает улучшать условия и гарантии в местах интернирования, например предоставляет доступ пленным к телефонным звонкам (родным и близким в РФ. - Ред.)", - говорится в докладе.

Офис генерального прокурора Украины сообщил авторам доклада о пяти уголовных расследованиях, возбужденных по фактам жестокого обращения и убийства российских пленных по состоянию на 16 августа. Однако никаких официальных подозрений в рамках этих расследований никому не выдвигали.