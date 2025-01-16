Онкобольные с мая прошлого года не могут получить лучевую терапию: аппарат сломан

У брата Яниса Мейерса новообразование обнаружили в прошлом году, в мае назначили облучение. Он в очереди — восьмой, и все еще не получил лучевую терапию. В Латвийском онкоцентре ссылаются на неработающее оборудование и предложили ждать звонка.

Прошло восемь месяцев. Очередь не продвинулась. На звонки в онкоцентре отвечают то же: прибор не работает, когда починят, вам позвонят.

Янис признал, что это ожидание держит в напряжении всю семью. Брату с лета становится хуже, поэтому теперь семья готова говорить публично.

«Сколько еще ждать? Пока смерть не придет? К сожалению, ответить не могут. «Зеленый коридор» выглядит как заросший сорняками», — говорит Янис.

В онкоцентре Латвийскому телевидению рассказали, что случаи базалиомы очень специфические. Если пациентам можно проводить сеансы облучения на линейном ускорителе — это делают. Таких больных — около 22 человек ежедневно. Но если опухоль расположена, например, в ушной раковине, нужна близкофокусная рентген-терапия.

В ЛОЦ наконец установлен нужный прибор, но процесс затянулся настолько, что уже насчитывают штрафные проценты (поставщику).

«Больница в роли заложника, и персонал — в заложниках. Оборудование есть, но мы не можем его использовать», — заявил заведующий клиникой терапевтической радиологии и физики медицины Артур Шорубалко.

Теперь прибор есть, но врачам не хватает самого главного — знаний, как с ним работать. В больнице пояснили, что с поставщиком встретятся снова сегодня, 16 января, и тогда надеются условиться о времени обучения для врачей, медфизиков и ассистентов. Если специалист явится в центр, обучение могло бы состояться в течение нескольких дней, и пациентов наконец можно было бы пригласить на облучение. Врачи ЛОЦ уже работали с близкофокусным рентген-аппаратом, но у этого — другой производитель, требуется инструктаж.

Что касается случая пациента с опухолью на ухе и ему подобных, то, по словам онкологов, их жизням из-за возникшей задержки в лечении ничто не угрожает. Это так называемый медленный рак — он ухудшает качество жизни, но не смертелен. Базалиома, по словам врачей, «наименее злокачественное среди злокачественных» заболевание.

Кто поставщик оборудования, сорвавший сроки, в больнице не разглашают — не позволяет договор. Прибор стоит полмиллиона евро.