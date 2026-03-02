Они слышат без ушей? Учёные раскрыли секрет «глухих» гусениц — и это может изменить технологии

И всё же они подпрыгивают от обычного разговора рядом.

Биолог Кэрол Майлс из Университета Бингемтона заметила странное: стоило кому-то заговорить возле лаборатории, как табачные гусеницы вздрагивали и «вставали на дыбы».

Но у них нет барабанных перепонок. Нет слуховых органов.

Как они это делают?

Чтобы разобраться, учёные поместили гусениц в одну из самых тихих комнат в мире — акустическую камеру, где можно услышать собственное сердцебиение. Насекомым включали звуки разной частоты — как воздушные, так и вибрации через поверхность.

Результат удивил:

гусеницы реагировали на воздушный звук в 10–100 раз сильнее, чем на вибрации.

Оставался главный вопрос — чем они «слышат»?

Ответ оказался микроскопическим.

Всё дело в крошечных волосках, покрывающих тело гусеницы.

Когда исследователи аккуратно удалили эти щетинки и повторили эксперимент, «лысые» гусеницы почти перестали реагировать на звук.

Выяснилось: волоски работают как сенсоры колебаний воздуха.

Зачем им это?

Вероятно, для защиты. Гусеницы способны распознавать частоты взмахов крыльев ос — своих хищников. Услышав угрозу, они резко подпрыгивают или выгибаются, готовые к атаке.

Инженеров открытие заинтересовало не меньше биологов.

Насекомые развивали слух минимум 20 раз независимо друг от друга, создавая системы, совершенно не похожие на человеческие. И именно такие альтернативные механизмы часто вдохновляют разработчиков.

Соавтор исследования, инженер Рональд Майлс, считает, что принцип «волоскового слуха» может лечь в основу нового поколения микрофонов — более компактных и дешёвых.

Получается, гусеницы на ваших помидорах слышат лучше, чем казалось.

И, возможно, подсказывают инженерам, как обойти ограничения обычных микрофонов.





