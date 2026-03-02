Они слышат без ушей? Учёные раскрыли секрет «глухих» гусениц — и это может изменить технологии

И всё же они подпрыгивают от обычного разговора рядом.
Биолог Кэрол Майлс из Университета Бингемтона заметила странное: стоило кому-то заговорить возле лаборатории, как табачные гусеницы вздрагивали и «вставали на дыбы».
Но у них нет барабанных перепонок. Нет слуховых органов.
Как они это делают?
Чтобы разобраться, учёные поместили гусениц в одну из самых тихих комнат в мире — акустическую камеру, где можно услышать собственное сердцебиение. Насекомым включали звуки разной частоты — как воздушные, так и вибрации через поверхность.
Результат удивил:
гусеницы реагировали на воздушный звук в 10–100 раз сильнее, чем на вибрации.
Оставался главный вопрос — чем они «слышат»?
Ответ оказался микроскопическим.
Всё дело в крошечных волосках, покрывающих тело гусеницы.
Когда исследователи аккуратно удалили эти щетинки и повторили эксперимент, «лысые» гусеницы почти перестали реагировать на звук.
Выяснилось: волоски работают как сенсоры колебаний воздуха.
Зачем им это?
Вероятно, для защиты. Гусеницы способны распознавать частоты взмахов крыльев ос — своих хищников. Услышав угрозу, они резко подпрыгивают или выгибаются, готовые к атаке.
Инженеров открытие заинтересовало не меньше биологов.
Насекомые развивали слух минимум 20 раз независимо друг от друга, создавая системы, совершенно не похожие на человеческие. И именно такие альтернативные механизмы часто вдохновляют разработчиков.
Соавтор исследования, инженер Рональд Майлс, считает, что принцип «волоскового слуха» может лечь в основу нового поколения микрофонов — более компактных и дешёвых.
Получается, гусеницы на ваших помидорах слышат лучше, чем казалось.
И, возможно, подсказывают инженерам, как обойти ограничения обычных микрофонов.