Они слышат без ушей? Учёные раскрыли секрет «глухих» гусениц — и это может изменить технологии

Редакция PRESS 2 марта, 2026 13:24

Животные 0 комментариев

У этих гусениц нет ушей.
Вообще.

И всё же они подпрыгивают от обычного разговора рядом.

Биолог Кэрол Майлс из Университета Бингемтона заметила странное: стоило кому-то заговорить возле лаборатории, как табачные гусеницы вздрагивали и «вставали на дыбы».

Но у них нет барабанных перепонок. Нет слуховых органов.

Как они это делают?

Чтобы разобраться, учёные поместили гусениц в одну из самых тихих комнат в мире — акустическую камеру, где можно услышать собственное сердцебиение. Насекомым включали звуки разной частоты — как воздушные, так и вибрации через поверхность.

Результат удивил:
гусеницы реагировали на воздушный звук в 10–100 раз сильнее, чем на вибрации.

Оставался главный вопрос — чем они «слышат»?

Ответ оказался микроскопическим.
Всё дело в крошечных волосках, покрывающих тело гусеницы.

Когда исследователи аккуратно удалили эти щетинки и повторили эксперимент, «лысые» гусеницы почти перестали реагировать на звук.

Выяснилось: волоски работают как сенсоры колебаний воздуха.

Зачем им это?

Вероятно, для защиты. Гусеницы способны распознавать частоты взмахов крыльев ос — своих хищников. Услышав угрозу, они резко подпрыгивают или выгибаются, готовые к атаке.

Инженеров открытие заинтересовало не меньше биологов.

Насекомые развивали слух минимум 20 раз независимо друг от друга, создавая системы, совершенно не похожие на человеческие. И именно такие альтернативные механизмы часто вдохновляют разработчиков.

Соавтор исследования, инженер Рональд Майлс, считает, что принцип «волоскового слуха» может лечь в основу нового поколения микрофонов — более компактных и дешёвых.

Получается, гусеницы на ваших помидорах слышат лучше, чем казалось.

И, возможно, подсказывают инженерам, как обойти ограничения обычных микрофонов.
 
 
 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

