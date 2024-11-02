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Он воспитывал латышскость даже в советские годы: латышская интеллигенция поднялась против сноса памятника Упитису (1)

Редакция PRESS 2 ноября, 2024 08:25

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16 октября этого года Рижская дума приняла решение о сносе памятника Андрею Упитису (скульптор Альбертс Терпиловскис). Демонтаж и перенос должны быть осуществлены в течение трех месяцев с момента принятия решения. Простоявший в Риге почти полвека памятник предлагается распилить, и латышская интеллигенция решила противостоять такому варварству, пишет pietiek.com.

В открытом письме несколько сотен представителей латвийской интеллигенции выступили против уничтожения памятника. Среди подписавшихся: музыканты, художники, филологи, актеры, педагоги и некоторые депутаты.

"Решение Рижской думы - очередной акт вандализма со стороны некоторых политиков, происходящий в контексте войны России против Украины. Наряду со сносом объектов, прославляющих советскую власть на всей территории Латвии, политизированной волной следуют нападения на наши культурные и исторические памятники. Недопустимо, чтобы в этой военный поход против памятников разрушал свидетельства культурной и литературной истории нашего латышского народа примитивными и идеологическими трафаретами.

Этот процесс уже начинает напоминать китайскую «культурную революцию» 1960-х годов, когда в ходе истеричной кампании по «очищению» уничтожались исторические памятники, библиотеки и монастыри. Очевидно, что происходящее связано с желанием определенных политических сил «поживиться» политическими «дивидендами» к следующим выборам.

История Латвии и латышского народа сурова и раздираема противоречиями. Биография Упитиса используется как аргумент в пользу того, что он был коллаборационистом - героем Социалистического труда СССР, занимал пост заместителя председателя Верховного Совета ЛССР[1] и осуществил оккупацию 1940 года. Конечно, это так, но если политики поверхностно берут за основу такие критерии, то тогда нам следует оценить и мемориалы других общественных деятелей того времени.

Действительно ли разочаровывающий поступок Карлиса Улманиса летом 1940 года и его подписи на документах оккупационных властей теперь должны подвести жирную черту под его столь важным вкладом в создание латвийского государства? В учебниках истории советского периода А. Упитс упоминается наряду с Райнисом как основоположник революционных идей, латышские стрелки делились на «красных» и «белых» - так неужели мы должны уничтожить и памятники Райнису и стрелкам?!

У подножия памятника Упитису перед Домом конгрессов проходили большие народные митинги за независимость Латвии, и во время этих народных манифестаций к подножию памятника Упитису возлагались цветы. Упитис остается значимым для значительной части общества, и это связано с его позитивным вкладом. Он - самый плодовитый латышский писатель, драматург, публицист, выдающийся литературный критик, значительно обогативший наш литературный язык. Именно благодаря его наследию удалось воспитывать латышскость даже в советские годы. Делать из него монстра, преступника советских лет не соответствует исторической правде и не выдерживает критики", - написали представители латышской интеллигенции.

Список подписавшихся можно найти тут: pietiek.com

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