Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

«Он сказал: «Я не могу» и ушел под воду…» Лаура Гайлите поделилась подробностями трагедии 1 мая

la.lv 5 мая, 2025 13:51

Выбор редакции 0 комментариев

В четверг, 1 мая, на Даугаве в районе Румбулы произошла трагедия: лодка, в которой были три рыболова, доверху наполнилась водой. Двое из них спаслись, но отец троих детей и водитель Службы неотложной медицинской помощи Янис Гайлитис ушел под воду. С того времени семья вместе с волонтерами интенсивно ищет Яниса в надежде найти хотя бы его тело, чтобы достойно попрощаться с ним. Редакция портала LA.LV связалась с женой Яниса Лаурой, которая по дороге на мол на Мангальсале, где шли очередные поисковые работы, согласилась поделиться информацией о случившемся.

Семья снова просит отозваться волонтеров, у которых имеется спецтехника, в том числе эхолоты и дроны, так как тяжело смириться с рекомендацией спасательных служб - ждать, пока он всплывет.

Как рассказала Лаура, которая 1 мая была с детьми у сестры в Саулкрасты, в роковой день ее муж Янис был не один. Они с отчимом и другом детства, как и каждый год, отправились открывать рыболовный сезон. Они шли на лодке по Даугаве, но внезапно в районе ул. Румбас, 88, лодка качнулась и в нее попала вода.

Янис призвал всех сохранять спокойствие и предложил плыть к берегу. Лодка зачерпнула еще больше воды, все вышли из лодки и попытались освободиться от рыболовного снаряжения, в том числе тяжелых высоких сапог.

Отчим Яниса вцепился в спасательный жилет, друг детства держался за лодку, а сам Янис в какой-то момент сказал, что поплывет к берегу. Остальные закричали, чтобы он не делал этого, но он поплыл. Однако через некоторое время он еле выдохнул: "Я не могу..." и ушел под воду.

Отчиму удалось самому выбраться из воды, а друга детства извлекли из реки спасатели, так как кто-то увидел с берега, что происходит, и вызвал спасательную службу. Это было примерно в 12:15.

Лаура сказала, что спасатели искали ее мужа четыре часа, на лодках, используя дроны, а также под водой, но безрезультатно.

"Когда я приехала, поиски уже закончились", - вспоминает она. О случившемся Лаура узнала лишь примерно в 16:00 от сестры Яниса. В полиции ей сказали, что на данный момент сделано все, что можно было сделать, а теперь остается только ждать, когда всплывет тело.

"Мы сами делаем, что можем, но с этим трудно смириться. Он может всплыть ненадолго и снова исчезнуть под водой", - Лаура не скрывает волнения. Их с Янисом 16-летний сын каждый день ездит искать отца вместе с ней, но труднее всего отвечать на вопросы 8- и 2-летних детей, почему невозможно найти папу. "Нельзя же так... Если заплывет в море, возможно, мы больше никогда его не увидим".

Семье как можно скорее необходима помощь водолазов, а также добровольцев, готовых участвовать в поисках с применением спецтехники (эхолотов и дронов), потому что все, что могут делать сами родственники, это ходить по берегам водоемов и смотреть своими глазами или в бинокль.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 265 реакций
Комментарии (0) 265 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать