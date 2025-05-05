«Он сказал: «Я не могу» и ушел под воду…» Лаура Гайлите поделилась подробностями трагедии 1 мая

Семья снова просит отозваться волонтеров, у которых имеется спецтехника, в том числе эхолоты и дроны, так как тяжело смириться с рекомендацией спасательных служб - ждать, пока он всплывет.

Как рассказала Лаура, которая 1 мая была с детьми у сестры в Саулкрасты, в роковой день ее муж Янис был не один. Они с отчимом и другом детства, как и каждый год, отправились открывать рыболовный сезон. Они шли на лодке по Даугаве, но внезапно в районе ул. Румбас, 88, лодка качнулась и в нее попала вода.

Янис призвал всех сохранять спокойствие и предложил плыть к берегу. Лодка зачерпнула еще больше воды, все вышли из лодки и попытались освободиться от рыболовного снаряжения, в том числе тяжелых высоких сапог.

Отчим Яниса вцепился в спасательный жилет, друг детства держался за лодку, а сам Янис в какой-то момент сказал, что поплывет к берегу. Остальные закричали, чтобы он не делал этого, но он поплыл. Однако через некоторое время он еле выдохнул: "Я не могу..." и ушел под воду.

Отчиму удалось самому выбраться из воды, а друга детства извлекли из реки спасатели, так как кто-то увидел с берега, что происходит, и вызвал спасательную службу. Это было примерно в 12:15.

Лаура сказала, что спасатели искали ее мужа четыре часа, на лодках, используя дроны, а также под водой, но безрезультатно.

"Когда я приехала, поиски уже закончились", - вспоминает она. О случившемся Лаура узнала лишь примерно в 16:00 от сестры Яниса. В полиции ей сказали, что на данный момент сделано все, что можно было сделать, а теперь остается только ждать, когда всплывет тело.

"Мы сами делаем, что можем, но с этим трудно смириться. Он может всплыть ненадолго и снова исчезнуть под водой", - Лаура не скрывает волнения. Их с Янисом 16-летний сын каждый день ездит искать отца вместе с ней, но труднее всего отвечать на вопросы 8- и 2-летних детей, почему невозможно найти папу. "Нельзя же так... Если заплывет в море, возможно, мы больше никогда его не увидим".

Семье как можно скорее необходима помощь водолазов, а также добровольцев, готовых участвовать в поисках с применением спецтехники (эхолотов и дронов), потому что все, что могут делать сами родственники, это ходить по берегам водоемов и смотреть своими глазами или в бинокль.