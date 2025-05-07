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«Он сказал, что не чувствует ног, был бледен»: Виестурс первым бросился на помощь людям в Даугаве

la.lv 7 мая, 2025 07:28

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В последние дни мы много писали о Янисе, который, вероятно, утонул в Даугаве, и о его поисках. Своей историей с нами поделилась жена Яниса, рассказав обо всём более подробно. Во всех рассказах, помимо трёх мужчин, находившихся в тот день в лодке на Даугаве, важную роль сыграл и один спасатель, живущий неподалёку. С ним связаться, чтобы узнать о его смелом поступке и его мыслях о произошедшем.

Виестурс Морозс живёт на берегу Даугавы уже много лет. 1 мая он занимался работами во дворе — красил забор. Обычно он включает музыку, когда работает, но в этот раз трудился в тишине.

Крики о помощи со стороны Даугавы

Примерно в 12:00–12:30 Виестурс услышал крики о помощи со стороны Даугавы. Сначала он не придал этому большого значения — рядом дачные участки, люди там часто отдыхают и бывают шумными. Он подошёл к реке, но на первый взгляд ничего подозрительного не заметил и вернулся к работе.

Однако вскоре крики повторились, и на этот раз он отнёсся к ним серьёзно. Виестурс увидел в воде что-то похожее на SUP-доску, на которой находился человек и звал на помощь.

«Я сразу начал действовать. У нас у берега есть двухместная лодка. Я побежал к ней, по дороге захватив пару спасательных жилетов. Одновременно позвонил по номеру 112 и кратко описал ситуацию. Мне было трудно точно назвать местоположение, сказал, что напротив дачных участков. Всё это делал на бегу. Быстро закинул жилеты в лодку и начал грести к человеку в воде», — вспоминает Виестурс.

Пришлось грести изо всех сил не меньше десяти минут — лодка с пострадавшим находилась ближе к противоположному берегу. Крики становились слабее — человек, очевидно, уже уставал.

Всё как в замедленной съёмке

Сначала Виестурс попытался поговорить с пострадавшим издали, спросил, сколько человек в воде, но в ответ услышал лишь слабые слова. Он понял, что один мужчина уже ушёл под воду, а другой плывёт к берегу самостоятельно.

«Я кричал людям на берегу, чтобы помогли тому, кто плывёт. Сам решил спасать мужчину у лодки, а потом вернуться за третьим. Мужчина у лодки уже “выключался”. Он сказал, что не чувствует ног, был бледен — казалось, вот-вот уйдёт под воду. Я быстро взял его на борт и изо всех сил начал грести к берегу».
Когда подплыл ближе, увидел спасателей, которые прыгали в воду в жилетах, но без лодки. Виестурс крикнул им, что доставит одного мужчину сам, а они пусть ищут другого.

Всё происходило как в замедленном фильме. На берегу Виестурс передал пострадавшего медикам, и его доставили в больницу. Сейчас Виестурс размышляет, как бы всё пошло, если бы тот мужчина чувствовал себя лучше, или если бы спасатели прибыли быстрее. Это могло бы спасти драгоценное время.

К сожалению, самого Яниса, поиски которого продолжаются, Виестурс больше не видел. Он лишь заметил его рюкзак, плывущий вдали.

Нехватка времени и стресс

Виестурса в тот момент неприятно удивила неэффективная связь со службой 112. Хотя он уже сообщил все подробности, ему снова перезвонили с теми же вопросами.

«Я грёб изо всех сил, адреналин зашкаливал, а мне снова начали задавать те же вопросы: что случилось, где нахожусь. У меня не было возможности всё это повторять, я просил связаться с тем, кому уже всё рассказал. Мне нужно было грести, а не бросать вёсла и говорить по телефону», — рассказывает он.
Когда всё закончилось, и Виестурс передал спасённого человеку, ему снова позвонили — и опять с вопросами. Виестурс не сдержался, сказал лишнее и завершил звонок от злости.

Тем не менее он подчёркивает, что не хочет никого критиковать:

«Мне не нравится, когда ругают службы. Мы все можем оказаться в ситуации, где нужна их помощь. Их работа важна для общества. Но некоторые процессы действительно нужно сделать эффективнее. Конечно, после “боя” все умны. Но ясно одно: на воде всегда нужно быть в спасательном жилете, особенно в такую холодную погоду. Это болезненное напоминание».

Нет времени на эмоции

Виестурс продолжает поддерживать связь с семьёй Яниса, делится всеми деталями, которые помнит. Он говорит, что в Даугаве до сих пор видны спасатели, ищущие Яниса.

У Виестурса есть опыт — он 10 лет проработал в структурах МВД, знает, как спасать людей, и находится в хорошей физической форме. Поэтому действовал быстро и решительно. Надел жилет и знал, что сумеет себя защитить.

Важно напомнить, что непрофессионалам в подобных ситуациях нужно обязательно трезво оценивать свои силы.

«У меня был прилив адреналина, включилось профессиональное мышление. Я быстро скоординировал происходящее — раздавал указания людям на берегу, показывал направления спасателям, просил людей встречать медиков. На эмоции не было времени. А вот вечером, когда вернулся домой и узнал, что пропавший — отец троих детей, эмоции взяли верх. Я тоже отец, и это очень больно. Но сначала всё же сработала профессиональная реакция», — говорит Виестурс.

И правда — хорошо, что Виестурс оказался там в нужный момент. Он стал ангелом-хранителем для спасённого мужчины. Семья Яниса по-прежнему ищет его и просит всех, кто находится у Даугавы или рядом, обращать внимание на воду и берег. Найти Яниса — это важно для спокойствия всех, кто связан с этой трагедией.

Если вы заметили что-либо подозрительное, пожалуйста, свяжитесь с семьёй Яниса по телефонам: Лауме — 20004603 или Агнесе — 61787704.

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