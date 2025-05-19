«Он прошёл очень хорошо»: Трамп об итогах разговора с Путиным и мире в Украине. У Путина есть своя версия

Разговор Путина с Трампом длился около двух часов. После этого Путин сообщил журналистам, что «поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения».

Он также заявил, что Россия готова работать с Украиной над «меморандумом о будущем мирном договоре по Украине».

«Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал Путин.

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны», — добавил он, вновь повторив свой тезис о том, что главное для России — «устранить первопричины этого кризиса».

Дональд Трамп назвал «тон и дух» своей беседы с Путиным «превосходными». По его словам, Москва и Киев «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и перемирии.

«Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что

Разговор Путина с Трампом длился около двух часов. После этого Путин сообщил журналистам, что «поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения».

Он также заявил, что Россия готова работать с Украиной над «меморандумом о будущем мирном договоре по Украине».

«Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал Путин.

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны», — добавил он, вновь повторив свой тезис о том, что главное для России — «устранить первопричины этого кризиса».

Дональд Трамп назвал «тон и дух» своей беседы с Путиным «превосходными». По его словам, Москва и Киев «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и перемирии.

«Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и должно быть, поскольку они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что переговоры начнутся «немедленно», о чем, по словам Трампа, он уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу.

Что предшествовало разговору

Как анонсировал Трамп в субботу, с Путиным он собирался обсудить «прекращение "бойни", в которой каждую неделю погибает в среднем более 5000 российских и украинских солдат», а также вопросы торговли.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто перемирие, и эта крайне жестокая война, которая вообще не должна была начаться, закончится», — написал он в Truth Social.

Затем, заявил Трамп, он намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями НАТО.

Ранее американский лидер заявлял, что серьезного прогресса в мирном процессе по Украине не будет, пока он и Путин не встретятся лично.

Белый дом давал понять, что Россия может столкнуться с новыми санкциями, если не проявит серьезности в мирных переговорах.

Путин, чьи войска контролируют пятую часть территории Украины и продолжают наступление, остается непреклонным в своих условиях окончания войны, несмотря на недавний публичный ультиматум со стороны администрации Трампа и ряда европейских лидеров.

Накануне, в преддверии разговора с Путиным Трамп поговорил с лидерами Британии, Германии, Франции и Италии.

Как сообщила пресс-служба британского премьера Кира Стармера, «в ожидании телефонного разговора […] лидеры обсудили необходимость прекращения огня без предварительных условий и серьезного отношения к мирным переговорам со стороны президента Путина».

«Завтра президент Путин должен доказать, что хочет мира, согласившись на предложенное Трампом 30-дневное безусловное перемирие, которое поддержали Украина и Европа», — заявил после этого президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Европейские лидеры считают, что Путин не настроен на настоящий мир, а также опасаются, что вместе с Трампом они могут продавить соглашение, которое оставит Украину без пятой части территории и без надежных гарантий безопасности в будущем.

Переговоры в Стамбуле

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли первые с весны 2022 года прямые переговоры между российской и украинской делегациями.

Их предложил провести президент России Владимир Путин, после того, как лидеры Британии, Франции, Германии и Польши встретились в Киеве и потребовали, чтобы Россия прекратила огонь в Украине с 12 мая.

В четверг Владимир Зеленский прибыл в Турцию, ожидая там Путина, однако тот прислал на переговоры делегацию чиновников относительно низкого ранга. Несмотря на это, «из уважениям» к лидерам США и Турции президент Украины все-таки согласился отправить на переговоры с Россией украинскую делегацию.

В ходе встречи украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым настаивала, что для полноценных мирных переговоров Москва должна согласиться на 30-дневное перемирие, а также добивалась личной встречи Зеленского и Путина.

Требование о немедленном прекращении огня представители России отвергли, а запрос о прямых переговорах между руководителями государств «приняли к сведению».

Единственным конкретным результатом встречи в Стамбуле стала договоренность об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу».

Как заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, стороны также договорились, что каждая из них представит свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры возобновятся.

По данным журналистов, во время встречи Россия выдвинула несколько неприемлемых для Украины условий прекращения огня, в том числе признание российской аннексии пяти украинских регионов.

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что помимо этого Москва потребовала от Киева вывести из частично захваченных Россией регионов свои войска, отказаться от размещения на территории Украины иностранного контингента, а также не требовать военных репараций.

Все эти требования, как отмечал Bloomberg, противоречат условиям США, а также являются абсолютно неприемлемыми для Украины и ее европейских союзников.

Несколько европейских чиновников на условиях анонимности сказали изданию, что они «разочарованы и озадачены» постоянными уклончивыми высказываниями Трампа в отношении России, и что они надеются, что события прошедшей недели продемонстрируют ему несерьезный настрой Москвы.

Разговор Лаврова с Рубио

В субботу Министерство иностранных дел России сообщило, что глава ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио и обсудил результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Как сказано в сообщении МИД России, «Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России В. В. Путина о возобновлении стамбульских переговоров».

По утверждению российского внешнеполитического ведомства, Рубио «приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования».

Госдеп США подтвердил, что Рубио поговорил с Лавровым, однако рассказал о содержании разговора несколько иначе, чем Москва.

В сообщении о звонке, опубликованном на сайте Госдепа США, сказано, что Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными и «передал сильный сигнал президента Трампа: США привержены достижению продолжительного конца российско-украинской войны».

«Лучший путь вперед описан в широком мирном плане, который предложили США, — написал Госдеп США. — Госсекретарь подчеркнул призыв президента Трампа к немедленному прекращению огня и окончанию насилия».

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и должно быть, поскольку они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что переговоры начнутся «немедленно», о чем, по словам Трампа, он уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу.

Что предшествовало разговору

Как анонсировал Трамп в субботу, с Путиным он собирался обсудить «прекращение "бойни", в которой каждую неделю погибает в среднем более 5000 российских и украинских солдат», а также вопросы торговли.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто перемирие, и эта крайне жестокая война, которая вообще не должна была начаться, закончится», — написал он в Truth Social.

Затем, заявил Трамп, он намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями НАТО.

Ранее американский лидер заявлял, что серьезного прогресса в мирном процессе по Украине не будет, пока он и Путин не встретятся лично.

Белый дом давал понять, что Россия может столкнуться с новыми санкциями, если не проявит серьезности в мирных переговорах.

Путин, чьи войска контролируют пятую часть территории Украины и продолжают наступление, остается непреклонным в своих условиях окончания войны, несмотря на недавний публичный ультиматум со стороны администрации Трампа и ряда европейских лидеров.

Накануне, в преддверии разговора с Путиным Трамп поговорил с лидерами Британии, Германии, Франции и Италии.

Как сообщила пресс-служба британского премьера Кира Стармера, «в ожидании телефонного разговора […] лидеры обсудили необходимость прекращения огня без предварительных условий и серьезного отношения к мирным переговорам со стороны президента Путина».

«Завтра президент Путин должен доказать, что хочет мира, согласившись на предложенное Трампом 30-дневное безусловное перемирие, которое поддержали Украина и Европа», — заявил после этого президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Европейские лидеры считают, что Путин не настроен на настоящий мир, а также опасаются, что вместе с Трампом они могут продавить соглашение, которое оставит Украину без пятой части территории и без надежных гарантий безопасности в будущем.

Переговоры в Стамбуле

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли первые с весны 2022 года прямые переговоры между российской и украинской делегациями.

Их предложил провести президент России Владимир Путин, после того, как лидеры Британии, Франции, Германии и Польши встретились в Киеве и потребовали, чтобы Россия прекратила огонь в Украине с 12 мая.

В четверг Владимир Зеленский прибыл в Турцию, ожидая там Путина, однако тот прислал на переговоры делегацию чиновников относительно низкого ранга. Несмотря на это, «из уважениям» к лидерам США и Турции президент Украины все-таки согласился отправить на переговоры с Россией украинскую делегацию.

В ходе встречи украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым настаивала, что для полноценных мирных переговоров Москва должна согласиться на 30-дневное перемирие, а также добивалась личной встречи Зеленского и Путина.

Требование о немедленном прекращении огня представители России отвергли, а запрос о прямых переговорах между руководителями государств «приняли к сведению».

Единственным конкретным результатом встречи в Стамбуле стала договоренность об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу».

Как заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, стороны также договорились, что каждая из них представит свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего переговоры возобновятся.

По данным журналистов, во время встречи Россия выдвинула несколько неприемлемых для Украины условий прекращения огня, в том числе признание российской аннексии пяти украинских регионов.

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что помимо этого Москва потребовала от Киева вывести из частично захваченных Россией регионов свои войска, отказаться от размещения на территории Украины иностранного контингента, а также не требовать военных репараций.

Все эти требования, как отмечал Bloomberg, противоречат условиям США, а также являются абсолютно неприемлемыми для Украины и ее европейских союзников.

Несколько европейских чиновников на условиях анонимности сказали изданию, что они «разочарованы и озадачены» постоянными уклончивыми высказываниями Трампа в отношении России, и что они надеются, что события прошедшей недели продемонстрируют ему несерьезный настрой Москвы.

Разговор Лаврова с Рубио

В субботу Министерство иностранных дел России сообщило, что глава ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио и обсудил результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Как сказано в сообщении МИД России, «Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России В. В. Путина о возобновлении стамбульских переговоров».

По утверждению российского внешнеполитического ведомства, Рубио «приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования».

Госдеп США подтвердил, что Рубио поговорил с Лавровым, однако рассказал о содержании разговора несколько иначе, чем Москва.

В сообщении о звонке, опубликованном на сайте Госдепа США, сказано, что Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными и «передал сильный сигнал президента Трампа: США привержены достижению продолжительного конца российско-украинской войны».

«Лучший путь вперед описан в широком мирном плане, который предложили США, — написал Госдеп США. — Госсекретарь подчеркнул призыв президента Трампа к немедленному прекращению огня и окончанию насилия».