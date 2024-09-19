В декабре этого года Янису исполнится 93 года. Недавно при пожаре погибла его подруга жизни Нина и он остался один. Соседи решили навестить его, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Увиденное их шокировало: Янис лежал в беспомощном состоянии в антисанитарных условиях, не в силах произнести ни слова.

«У него не было ничего, ни крошки еды, - рассказывает соседка. - Рядом с ним под столом стояла грязная «утка». А на столе рассыпавшаяся банка сахара и бутылка «Пепси», которую он не мог ни поднять, ни выпить».

Женщины также видели в доме Яниса документ, датируемые 20 декабря 2023 года, в котором говорилось, что он продал свой участок площадью 1369 кв. м, жилой дом и флигель за 3000 евро. Но новый владелец не может распоряжаться имуществом без письменного согласия Яниса, и лишь после смерти старика в нему переходят все права.

Соседки говорят, что Янис был очень привязян к своему дому, построив его своими руками еще в молодости. Они вызвали «скорую». Оказалось, что у него очень большие пролежни. Когда его выносили из жома, даже соседи могли слышать, как он стонет от боли.

Сейчас он восстанавливается в больнице в Мадоне. С каждым днем ему становится все лучше. Соседка винит во всем местную соцработницу: «Она просто приходила, осматривала дом и уходила, ничего не делая. Так говорил старик».

Рита, социальный работник, которую соседи обвиняют в халатности и мошенничестве с имуществом, объясняет, что знает Яниса с детства. Хотя он сам отказался от услуг социальной службы, Рита все равно навещает его. Она работает социальным работником в другом муниципалитете, а Янис - просто сосед и давний знакомый.

«Он сам предложил просто отдать дом нам, - говорит она журналистам. - Мы с мужем долго думали, действительно ли нам это нужно... Да, возможно, это было не совсем правильное решение, что мы решили воспользоваться предложением Яниса купить дом. Мы приносили ему еду, но я не могу насильно заставить его есть. Да, может быть, мне действительно следовало кормить его с ложечки, как думают соседи. Я не делала этого, потому что считала, что человек способен сам о себе позаботиться. Если он может сам сходить в туалет, значит, он может о себе позаботиться. Да, я знаю, что он он ел сахар, пил пепси-колу, да, это ненормально, но он прожил всю свою жизнь, и даже в больнице он просит дать ему пепси. К сожалению, это был его выбор».

Рита отмечает, что никто больше не навещал Яниса в течение как минимум полутора лет. Только она, ее супруг и подруга Яниса Нина. Рита и не подумала рассказать на своей работе, в социальной службе Мадоны, о привычках Яниса в еде, о супе, которые он выливал и не ел, а только пил подслащенную пепси. Когда несколько недель назад, 2 сентября, она нашла его лежащим на полу, то тоже никому не сообщила.

Удивительно, но социальный работник, обладающий необходимыми профессиональными знаниями, оставляет беспомощного старика на произвол судьбы. И... продолжает обвинять соседей.

«Где были эти дамы раньше, - говорит она. - Почему они дождались последствий, а теперь поднимают «хай»?»

В полиции журналистам сообщили, что по делу начато расследование и собираются материалы.

Рита в настоящее время находится на больничном. Яниса неожиданно навестили в больнице близкие родственники. Возможно, это изменит ход событий, за которыми журналисты ЛТВ обещают следить.