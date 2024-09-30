Омбудсмен: врач может обратиться в полицию и сиротский суд, который ограничит права родителей

Он особо подробно остановился на жалобах медиков на клевету и распространенной в обществе дезинформации, которая во многих случаях препятствует оказанию медицинской помощи или даже приводит к трагическим последствиям.

"Сегодня мы сталкиваемся с очень большим объемом дезинформации, - сказал Янсонс, ссылаясь на случаи, когда в обществе распространяются неточные или сознательно вводящие в заблуждение сведения. - Есть люди, прочитавшие заголовок на каком-нибудь интернет-портале и сразу формирующие свое мнение, не разобравшись в сути дела".

Один из самых наглядных примеров - трагический случай смерти невакцинированного ребенка. Омбудсмен считает его связанным с безответственностью родителей. Уже после смерти ребенка озвучивались версии, что мальчик умер якобы вовсе не от дифтерии, что в действительности имели место другие факторы. "Мы найдем причину, чтобы оправдать нечто безумное", - указал омбудсмен на тяжелые последствия дезинформации.

Янсонс пояснил, что на медиках лежит ответственность за разъяснение пациенту и его родителям их прав и решение ситуаций, когда родители отказываются от медицинских манипуляций. Он подчеркнул, что врач в таких ситуациях может обращаться и в полицию, и в сиротский суд, который может принять решение об ограничении родительских прав: "Ребенок имеет право жить, вырасти и стать здоровым членом общества". Янсонс считает, что права ребенка и интересы общества выше субъективных прав родителей.

Омбудсмен заявил также, что медики имеют право противостоять клевете со стороны родителей, и подчеркнул, что это важно для защиты профессиональной репутации медицины и доверия общества медицинской системе. "Конечно, медики имеют право защитить себя от клеветы, особенно если речь идет о вопросах общественного здоровья", - добавил он.

Этот случай служит предупреждением о значимости родительской ответственности, когда речь идет о здоровье детей, и указывает на необходимость в обороте точной и понятной информации во избежание подобных трагедий в будущем.