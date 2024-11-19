«Около 50 режиссеров отказались снимать мой сериал про СВО»: Жигунов

По его словам, сюжет фильма «Порода» охватывает 100 лет — от начала XX века до наших дней — и сосредоточен на жизни донбасской семьи.
Около 50 режиссеров отказались участвовать в съемках нового многосерийного фильма Сергея Жигунова под названием «Порода», сюжет которого тесно связан с событиями специальной военной операции. Кинематографист поделился этой информацией в разговоре с российскими журналистами.
По его словам, сюжет фильма «Порода» охватывает 100 лет — от начала XX века до наших дней — и сосредоточен на жизни донбасской семьи.
В среду, 20 ноября, в Латвии значительно усилится ветер, а утром во многих местах образуется снежный покров, прогнозируют синоптики. Со стороны Центральной Европы к Латвии приближается циклон, который пересечет территорию страны в ближайшие сутки. Объявлено желтое предупреждение.
В среду, 20 ноября, в Латвии значительно усилится ветер, а утром во многих местах образуется снежный покров, прогнозируют синоптики. Со стороны Центральной Европы к Латвии приближается циклон, который пересечет территорию страны в ближайшие сутки. Объявлено желтое предупреждение.
Вторжение в Украину ранним утром 24 февраля 2022 года, по задумке российского Генштаба, должно было стать началом стремительной и победоносной операции. Однако спустя 1000 дней в Украине идет медленная и опустошительная война на истощение.
Вторжение в Украину ранним утром 24 февраля 2022 года, по задумке российского Генштаба, должно было стать началом стремительной и победоносной операции. Однако спустя 1000 дней в Украине идет медленная и опустошительная война на истощение.
На прошлой неделе все соцсети обсуждали новые художественные объекты, установленные на променаде в рижском Кенгарагсе.
На прошлой неделе все соцсети обсуждали новые художественные объекты, установленные на променаде в рижском Кенгарагсе.
Угрозы раздаются в ответ на разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами. Боты распространяют угрозы "ответа", оскорбления в адрес Байдена и напоминания об изменении ядерной доктрины РФ, сообщает Deutsche Welle.
Угрозы раздаются в ответ на разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами. Боты распространяют угрозы "ответа", оскорбления в адрес Байдена и напоминания об изменении ядерной доктрины РФ, сообщает Deutsche Welle.
Правоохранители арестовали двух граждан Испании, которые намеревались совершить теракт в Литве. Подозреваемые пытались скрыться в Риге, где их задержали сотрудники Службы государственной безопасности Латвии.
Правоохранители арестовали двух граждан Испании, которые намеревались совершить теракт в Литве. Подозреваемые пытались скрыться в Риге, где их задержали сотрудники Службы государственной безопасности Латвии.
Единовременное кризисное пособие для жителей Украины в следующем году увеличится на 24–34 евро, сообщила во вторник представитель Министерства благосостояния (LM) Линда Лиепа на заседании Комиссии по обороне и внутренним делам Сейма.
Единовременное кризисное пособие для жителей Украины в следующем году увеличится на 24–34 евро, сообщила во вторник представитель Министерства благосостояния (LM) Линда Лиепа на заседании Комиссии по обороне и внутренним делам Сейма.
«Латвийским производителям яиц угрожает судьба сахарных фабрик» - под таким заголовком «Неаткарига» опубликовала длинный разговор с Марисом Балодисом, директором Продовольственно-ветеринарной службы, и Янисом Гайгалсом, главой Латвийской объединенной ассоциации птицеводства. Приводим выдержки из него.
«Латвийским производителям яиц угрожает судьба сахарных фабрик» - под таким заголовком «Неаткарига» опубликовала длинный разговор с Марисом Балодисом, директором Продовольственно-ветеринарной службы, и Янисом Гайгалсом, главой Латвийской объединенной ассоциации птицеводства. Приводим выдержки из него.