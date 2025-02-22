«Ох уж эти маленькие умники…» — пост учительницы вызвал бурю в соцсети; что случилось? (ФОТО)

Пользовательница соцсети "Х", называющая себя учительницей Катриной, приводит в своем посте пример, как не надо, на ее взгляд, выполнять такие работы. Она характеризует его так: "Ох уж эти маленькие умники... Конечно, 0 баллов. Но это появляется как минимум по разу в каждой проверочной работе".

Пост Катрины удостоился множества комментариев, причем многие с ней не согласны и считают, что задание дано некорректно, в частности:

- Мы показываем малышам, что не они одни хитрые, и учим пронумеровать первый столбик. А строки во втором столбике обозначить буквами. И в ответах пишем, например, 2-ц, 3-д, 4-а. Разочарование на лицах умников, когда они это слышат, создает неповторимую теплоту в сердце.

- Зачем такие задания? В мире миллионы музыкальных произведений и композиторов - зачем знать их наизусть?

- Почему ноль, что тут неправильно? Я бы сказал, что 10 - за находчивость, если автор задания не в состоянии его задать, ничего неправильного нет. "Соедини прямыми линиями" - и не было бы проблем.

- Отличные задания - мы учим наизусть вещи, не нужные ни для чего.

- 10+. Требование задания точно выполнено - каждый композитор соединен с произведением, им созданным. Не требовалось указать, какое произведение принадлежит какому композитору. Если вы этого не видите, то 0 - вам.

- Каждый раз перед этим надо говорить, чтобы так не делали, и хотя бы один раз посмотреть, что делают, и сделать замечания, чтобы не пришлось ставить 0, что в данной ситуации определенно необъективно.

- Насколько справедливо было поставить 0 баллов, если задание выполнено в точности так, как требуется?

- Дурацкие, никчемные тесты.

- Гениальное решение! Я бы 10 поставила.

- У меня в рабочей тетради для 1 класса было задание: раскрась все, что может быть красным. Только не было написано, что раскрасить надо в красный цвет.