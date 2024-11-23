Одной рукой дают, другой — отнимают: малообеспеченным в следующем году станет хуже, чем сейчас

Петравича поясняет, как все было: "Я уже договорилась об этом с Минфином, у этого была поддержка в правительстве, что мы повысим ГМД, и только тогда было написано заявление в Конституционный суд. Ситуация на данный момент такова, что Конституционный суд сказал: нынешний ГМД все же не покрывает всех потребностей, которые человеку должны быть обеспечены - жилище, еда, здоровье, культурные мероприятия".

На данный момент планируется повысить ГМД не на 20%, а на 22% от медианы - цифрами это 166 евро, но, если считать по предыдущей формуле, когда он составлял 151 евро, то реально будет увеличение на 15 евро.

"Да, это мало, но я поручила комиссии по социальным делам этот вопрос, неужели она в самом деле думает, что за счет 15 евро будет выполнено постановление суда. Юридическая комиссия спрашивала - может быть, увеличились объем и стоимость продуктовых пакетов. В тот момент Минблаг молчал и ничего не сказал даже о том, что неимущим людям продуктовых пакетов станет меньше - не два, а один пакет в квартал".

Если человек уже находится в тяжелой ситуации, то, несмотря на это, будет уменьшено и жилищное пособие. Например, для одиноких пенсионеров и инвалидов коэффициент вместо 2,5 станет равен 2,1. На этот момент Петравича тоже указала:

"Если не менять коэффициент, то эта сумма была равна 415 евро, а теперь будет 358 евро, и реально жилищное пособие сократится на 66 евро. Если сложить эти суммы, люди окажутся в гораздо худшей ситуации".

Как считает экс-министр, эти коэффициенты уменьшают, чтобы самоуправлениям не нужно было компенсировать эти расходы.