"Медицинские учреждения должны планировать плановые услуги в соответствии с выделенным финансированием. Это означает, что пациенты будут обслужены, но получение услуги может занять немного больше времени", - заявила в программе "Spried ar Delfi" заместитель директора департамента лечебных услуг Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Лаура Кронберга.

По расчетам НСЗ, бюджетное финансирование больниц в этом году на 1,8 млн евро меньше, чем годом ранее, однако, как указали в больницах, реальная ситуация отличается от заложенной в бюджет, поскольку количество пациентов постоянно растет, а в расчетах это не учитывается. НСЗ уже подсчитала, что в этом году может возникнуть дефицит примерно в 41 миллион евро для лечения того же количества пациентов в стационарных отделениях больниц.

По словам члена правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша Гиртса Ансонса, предполагаемый дефицит средств для этой больницы составляет около 12,5 млн евро. "Мы снова возвращаемся к вопросу о том, что общее число пациентов, проходящих лечение в больницах, намного превышает финансирование, доступное в системе, и это, конечно, самая большая проблема", - признал он.

Объясняя, почему при расчетах финансирования стационаров не учитываются даже собственные прогнозы службы по росту числа пациентов, представитель НСЗ ответила, что "служба должна укладываться в имеющийся бюджет". Она также подтвердила, что подобная ситуация происходит не первый год, поскольку в начале года становится ясно, что объем финансирования недостаточен, и в течение всего года для больниц изыскиваются дополнительные средства.