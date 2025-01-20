Очередь на обследование дошла через три года после смерти: шок после звонка из больницы

Дочь получила звонок из региональной больницы с сообщением, что подошла очередь её мамы на обследование. Стоит отметить, что звонок несколько запоздал - женщина ушла из жизни уже 3,5 года назад.

"Мне звонит региональная больница и сообщает, что для мамы подошла очередь на обследование. Мама уже 3,5 года как не на этом свете. Так что, очереди на обследования создаются таким образом? Больница сказала, что у них нет информации о том, что человека больше нет в живых," - недоумевает девушка в соцсетях.

Этот случай иллюстрирует две огромные проблемы в стране – неоправданно длинные очереди на обследования, которые, как оказалось, могут длиться почти четыре года, а также несовместимость баз данных. Хотя Латвия считается развитой страной в плане технологий, базы данных государственных учреждений, министерств и других организаций до сих пор не взаимодействуют между собой.

В комментариях люди выражают соболезнования и критикуют правительство.

Зане пишет:

"Этот вопрос мы поднимали ещё в начале 2023 года, вскоре после выборов 14-го Сейма. Тогда проблема была на стороне Департамента по делам гражданства и миграции, которые не могли предоставить необходимые данные Министерству благосостояния. Хотелось бы верить, что что-то изменилось, но, похоже, всё ещё буксует..."

Янис:

"Глядя на это, надо записываться в очередь уже сейчас. Кто знает, запись через 4 года, может, и пригодится. Соболезную. Позор со стороны Министерства здравоохранения. Столько разговоров, и так мало сделано..."

Ивукинс:

"В эпоху современных технологий государственные учреждения не могут объединить свои системы и получить информацию. Поразительно."