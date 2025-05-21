Очень опасная тварь ликвидирована: охотник изловил первого енота в латвийском лесу

О том, что в окрестностях Балви поселились еноты (Procyon lotor), жители сообщили в конце апреля, когда представителей вида впервые зафиксировали в лесу камеры наблюдения. Еноты — всеядные животные, и в их род входят три вида: обыкновенный енот (Procyon lotor), косумельский енот (Procyon pygmaeus) и крабоед (Procyon cancrivorus).

Еноты в Европе официально признаны инвазивным видом, представляющим угрозу для природы — они всеядны, легко адаптируются к различным условиям, способны уничтожать популяции птиц, конкурировать с другими видами за пищу, а также распространять бешенство. В 30-х годах прошлого века они были завезены в Германию и Россию из Северной Америки, и по неосторожности некоторые особи сбежали из питомников и оказались на свободе. В настоящее время они замечены в лесах Центральной Европы, а также в Узбекистане, Азербайджане и России. До этого времени еноты в Латвии зафиксированы не были.

Охотник Янис Шакинс, которому Государственная лесная служба (VMD), ссылаясь на Управление охраны природы (DAP), поручила добыть животное, рассказывает, что установил в лесу ловушку.

«Я поставил ящик на месте приманки для кабанов, где енот уже ранее был сфотографирован. В качестве приманки использовал кусок свежего мяса. Также я разместил ящик так, чтобы момент поимки зафиксировала лесная камера. Около часа дня камера прислала фото, на котором видно, что ящик захлопнулся», — рассказал Янис в журнале Medibam.lv.

Охотник сообщил, что этот первый в Латвии добытый енот оказался самцом, и, согласно указаниям VMD и DAP, он был усыплён. «Из трофея будет изготовлено чучело», — добавил охотник.

Учитывая распространение енотов в соседних странах, возможно, в будущем они в большем количестве появятся и в латвийской дикой природе. Поэтому очень важно при обнаружении таких животных сообщать об этом Государственной лесной службе.