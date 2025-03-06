Обыкновенное чудо: творцы авторских кукол из Doll’Arte — не просто художницы редкого жанра, они еще немного волшебницы

С легкой руки Эдгара Дега

На сегодняшний день самой древней куклой ученые считают найденную на территории Чехии марионетку, которой более 30 тысяч лет! Она представляет собой небольшую фигурку из мамонтовой кости с подвижно прикрепленными к туловищу конечностями. Можно сказать, что это самая первая авторская кукла...

Ну а первая художественная кукла была создана — как и положено, в единственном экземпляре — во Франции в 1881 году знаменитым художником Эдгаром Дега. Это была восковая статуэтка Petite Danseuse («Маленькая танцовщица»), одетая в самое настоящее тканевое платье. Бронзовая копия куколки Эдгара Дега была продана на аукционе Sotheby's за 13 257 250 фунтов (это 19,2 млн. долларов).

Авторские куклы всегда ценились. Об этом свидетельствует факт из воспоминаний той самой рижанки и возлюбленной Александра Пушкина — Анны Керн, семья которой принадлежала к среднепоместному дворянству. Бабушка (думается, не без лукавства) предложила внучке выбрать в качестве подарка куклу из французского магазина или деревню с крепостными крестьянами. Выбор девочки был предрешен: вместо обычной деревни она выбрала необыкновенную куклу.

Добавлю только, что француженка мадемуазель Юрэ первой в мире начала выпускать кукол сразу с несколькими нарядами, которые можно было менять. Именно такую безумно дорогую чудо-куклу описал Виктор Гюго как мечту девочки Козетты в романе «Отверженные». Кстати, именно ее писатель подарил своей любимой внучке...

Виктория Воронина: «Куклы нашли меня сами»

«Жил да был Крокодил. Он по улицам ходил, по-турецки говорил», — невольно бормочу я, заглядывая в прищуренные глаза приятному джентльмену с книгой по психологии под мышкой —- франту в клетчатых брючках. Кого же мне напоминает этот кроко-господин в котелке? Основателя психоанализа Зигмунда Фрейда или доктора-психолога, живущего в соседнем доме?

Автор этой потрясающей антропоморфной куклы (то есть куклы с головой животного, птицы или другого существа и человеческим телом) — Виктория Воронина. И она тут же знакомит меня еще и с Жабой-богиней — «душой, которая живет в каждой женщине». Кукла мне подмигивает заговорщически: мол, давай, подруженька, выпьем кофейку, поговорим за жизнь. Наваждение, да и только.

— Вижу, попадаете под чары этой хитрюги, — смеется Виктория. — Она у меня такая, все чувствует, лучшей собеседницы и советчицы не найдете...

Кукольных дел мастер Виктория работает в разных стилях. Есть у нее елочные игрушки — одна другой милее, прямо как из сказки «Морозко» вышедшие. Немало кукол Ворониной словно выпрыгнули из прошлого, даже кружева на платьицах явно Серебряного века, однако… они — современные.

— Куклы — это прикладная магия, — признается Виктория. — Когда в руках оживает некое создание, болванка из пластика вдруг открывает глаза или вата превращается в молодого купчика позапрошлого столетия — этот момент совершенно неповторим, и именно это заставляет меня делать кукол снова и снова. Как я стала этим заниматься? Куклы сами меня нашли! Сын, который десять лет назад служил в театре, попросил меня, как «маму с фантазией», сшить костюмы для кукол, принимающих участие в одной из сцен спектакля. Где костюмы - там и герои. Увлеклась не на шутку! Стала искать возможности любого обучения этому виду творчества. Жизнь познакомила меня с потрясающими мастерами — кукольниками, такими как, например, знаменитая латвийская художница по куклам Владлена (Елена Михайлова) из Прейли…

А потом куклы — одна за другой — стали рождаться у самой Виктории, все с яркими, самобытными характерами и неповторимым стилем. Все они неуловимо похожи на Фею, их создавшую.

Татьяна Гришаева: «Каждая работа — это таинство»

Как мы представляем себе Чарли Чаплина? Смешные усики, черный котелок и неизменная трость, нелепые ботинки, фирменная походка. Все так. А если Чарли Чаплин — это кукла-французский бульдог? Автор этого чуда Татьяна Гришаева так ловко обыграла все детали, что ты смотришь на фигурку и понимаешь, что перед тобой великий комик всех времен и народов. Подождите, а как тут быть с фирменной походкой… Искривленная трость и что-то еще в трогательной кукле совершенно четко срабатывает на заданный образ.

Лучезарная и обаятельная Татьяна — душа объединения Doll'Arte. Вокруг нее собираются таланты, которым она помогает развить творческие способности.

— Чтобы кукла получилась, ею надо стать, вжиться, как актеру в роль, впустить в себя. Прежде чем родиться в пластике, герой создается твоим сердцем. Да, пока я создавала своего Чарли, я была им сама, — говорит художница.

Детища Татьяны — все из клана антропоморфных кукол: в основном это французские бульдоги и мопсы. Как собачки превращаются в людей, я совершенно не понимаю, но это и есть то самое чудо таланта художницы.

— Лет пятнадцать назад я посмотрела какую-то передачу по телевидению — о кукольниках и их творениях, и меня зацепила идея, — рассказывает Татьяна. — Когда я поняла, что куклы меня не отпускают, пошла учиться этому мастерству. Вскоре это стало моим основным уже не хобби, а занятием — я работаю кукольником. Французские бульдоги и мопсы — главная тема творчества и мои любимые питомцы... Технику изготовления использую самую разную. Муж помогает в изготовлении стульчиков и других предметов, составляющих часть композиций…

Куклы, рожденные Татьяной Гришаевой, разъезжаются по всему миру. Ведь это важно, чтобы каждое творение обрело хозяина и несло радость людям.

— Знаете, когда мне надо справиться с какой-то проблемой, я начинаю делать шапку одуванчика, в которой сто крошечных «парашютиков», — улыбается Татьяна. — И пока добираюсь до крайнего, решение приходит как по волшебству...

Надежда Екименкова: «Вся наша жизнь — игра...»

20 лет назад Надежда Екименкова прикоснулась к процессу создания кукол, что-то даже начало получаться, но, как это часто бывает, судьба приготовила ей в этом деле длинную паузу, а потом устроила полное погружение в кукольное творчество.

Куклы Надежды — очень характерные, веселые и грустные одновременно: один образ «Головоломка» чего стоит! Это просто ходячий кубик Рубика, помноженный на айтишника, пытающегося нащупать язык новых программных алгоритмов.

А ее «Путешественник-лис», как мне кажется, чем-то похож на профессора из «Детей капитана Гранта» — рассеянного, много знающего, неутомимого исследователя-географа Жака Паганеля.

— Пока он колесил по выставкам, даже карту потерял, — смеется Надежда, когда я рассказываю ей о своем впечатлении. — Есть в нем, наверное, что-то от добряка Паганеля Жюля Верна. Каждый человек чувствует в кукле что-то свое...

Мне очень нравится кукла, выполненная Надеждой как продолжение идеи Ив Сен Лорана. Помните то его знаменитое свадебное платье-кокон 1965 года, прообразом которого, по словам кутюрье, стала русская традиционная Матрешка? Очень трогательная кукла у рижской художницы получилась: из-под тщательно выполненного футляра-наряда видны лишь туфельки и щиколотки ног, перекрещенные руки и совершенно загадочное лицо, я бы сказала, французского короля Людовика — Короля-Солнца.

Невозможно не увлечься разглядыванием Прелестницы в шикарном наряде, которая выполнена по традиции кукол-пандор, которые демонстрировали новинки моды потенциальным заказчицам. Такие «дамочки» были вестниками тенденций в силуэте одежды, крое, отделке. Впервые такие фигурки появились еще в 1391 году, когда королева Изабелла Английская получила настоящий кукольный гардероб. При этом посланные ей куклы были в рост королевы, так что она, после осмотра туалетов, тотчас могла в них нарядиться...

Елена Гражуле: «Они все — немного мои дети...»

Куклы Елены Гражуле — светлые и чистые, словно маленькие дети. Матушка Свекла нежно прижимает к себе деток — Морковинку и Огурчика. Рядом с ней сынок Картошка и плачущий малыш Репка. Возле них — сестрица Капуста с Горошинами.

Такая вот веселая добрая семейка, от которой взгляд оторвать невозможно.

— Каждая кукла имеет свою энергетику, — говорит Елена. — В этом легко убедиться, как только начинаешь с ними коммуницировать. И если получается послать в мир радость, это ли не счастье и не подлинная магия кукол?

Когда Елена готовилась к выставке, темой которой была реклама, мастер решила показать Нидерланды через людей, а вернее — через кукол. Смотришь на ее детища и понимаешь: да, это голландцы — и даже не потому, что у них есть деревянные узнаваемые башмачки, сыр эдам и шикарные цветущие тюльпаны. Куклы имеют национальные черты голландцев!

Яна Нье: «В каждом образе — часть моей души!»

Лучезарная и хрупкая мама трех деток Яна Нье талантлива во многом. Она поет в церковном хоре и коллективе «Благовест», а еще создает кукол, которые, такое впечатление, звучат в пространстве волшебной музыкой. Мне очень нравится Скрипачка, которая несется на волнах весны из «Времен года» Антонио Вивальди: просто вот смотришь на куклу и слышишь скрипку.

— Куклы много чего умеют, только мы об этом не догадываемся, — несколько смущенно говорит Яна. — Я это твердо знаю. Может быть, они умеют читать, говорить, исполнять музыкальные произведения? Ссориться и мириться, когда мы их не видим?

А вы так не думаете? А если вернуться в детство? Наши куклы были живыми всегда, и это была наша с ними тайна.

Раньше существовало поверье: «Чем дольше женщина играет в куклы, тем счастливее и моложе она будет». Народная мудрость, однако...

Людмила ВЕВЕРЕ

Выставка кукол: приходите, они ждут!

Если вам хочется окунуться в сплошной позитив, то с 21 до 23 марта вас ожидают в Bellevue Park Hotel Riga (Рига, ул. Слокас, 1) — на грандиозной выставке авторских кукол. Организаторы этого вернисажа — художницы Doll'Arte. В экспозиции будут представлены работы 70 художников из Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Грузии, Германии, Израиля, Чехии, Франции и Италии.

Все художники на выставке Doll’Arte покажут, как они работают над своими куклами, и даже немного расскажут об этом сложном во всех смыслах процессе, если попросите.

Среди тех, кто во время выставки пожертвует приюту животных Ulubele 25 евро и больше, будут разыгрываться прекрасные работы, которые поистине бесценны...

* Цены билетов — 6 евро, время не ограничено.

* Детям дошкольного возраста — БЕСПЛАТНО.

* Пенсионерам в воскресенье — БЕСПЛАТНО.