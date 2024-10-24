Объявлен открытый конкурс на должность замглавы СГД: что важно

Ежемесячная брутто-зарплата заместителя генерального директора СГД составляет от 4645 до 4945 евро.

Претенденты могут подать заявку на участие в конкурсе до 11 ноября 2024 года.

Претенденты должны соответствовать требованиям Закона «О Службе государственных доходов» и Закона о государственной гражданской службе, а также иметь безупречную репутацию и соблюдение требований Закона «О государственной тайне». Также требуется высшее профессиональное или академическое образование (степень магистра), желательно в области экономики, бизнеса или права.

Кандидатам также необходимо иметь профессиональный опыт в течение последних 10 лет в сфере управления и надзора за процессами налогового администрирования или в сфере финансов и экономики не менее пяти лет, а также опыт управления с подчиненными не менее 20 сотрудниками для не менее трех лет из последних шести лет и отличное знание английского языка. Кандидатам также необходимы профессиональные знания в области налоговой политики, администрирования и управления, а также надзора за их процессами.

Также от соискателя требуется умение анализировать сложную информацию и быть знакомым с различными сферами деятельности. Также важны умение принимать решения, оценивая информацию и беря на себя ответственность, умение четко и аргументировано выражать мнение, навыки публичных выступлений и презентаций, а также хорошие коммуникативные навыки и навыки сотрудничества. Также будут оцениваться способности претендента руководить командой, ориентация на достижение результата, а также ориентация на развитие и стратегическое видение.

Конкурс пройдет в три тура.

В первом туре отбора будут оцениваться документы, представленные претендентами, а во втором туре будут оцениваться коммуникативные и презентационные навыки претендентов, обсуждаться с претендентами их мотивация занимать данную должность и видение с целью стратегического улучшения проектных услуг SRS, которые предназначены для поддержки клиентов и удовлетворения их потребностей, отражая предложения и конкретные конструктивные решения, оценка, а также профессиональные знания претендентов будут оцениваться в соответствии с требованиями позиция. В третьем туре будут оцениваться управленческие компетенции претендентов.

Конкурсную комиссию возглавит глава СГД Байба Шмите-Роке.

Генеральным директором СГД в настоящее время является Шмите-Роке, а ее заместителями – Раймондс Жукулс и Янис Упманис.