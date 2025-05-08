«Общежитие» для стариков: как получить там место?

Сейчас старики часто остаются не у дел. Их дети, сами будучи пожилыми, много работают, у внуков тоже дел полно, а многие вообще уехали жить за границу. Сегодня трудно поверить, что когда-то существовали патриархальные семьи, в которых жили на одной жилплощади три и даже четыре поколения.

И хотя люди уходили на пенсию рано (в 55 лет женщины и в 60 лет мужчины), им было чем заняться. Внуки, огород, общественная работа в домоуправлении, всевозможные бесплатные курсы, а также кино и театр, куда билеты стоили сущие копейки. Сейчас старики все чаще предоставлены сами себе, и даже любящие дети и внуки не в состоянии уделять им достаточно внимания.

Даже если родственники живут в одном городе, но в разных районах — например, немаленькой по нашим меркам Риги, — это общение по телефону, быстрые посещения в выходной день. Беда, если старики вдовеют: по одному и вовсе трудно выживать. Ощущение ненужности, оторванности от активной жизни, болезни, вдруг наступившая беспомощность.

Старики, живущие одни или даже в семье, могут много чего натворить в доме, причинить вред себе и окружающим, они могут выйти в магазин и потеряться, забыть не только свой адрес, но и имя...

И тогда встает вопрос о пансионате. Когда-то было стыдно «отдать мать (отца) в пансионат» — общество косо смотрело на таких «бездушных» взрослых детей. Но время изменилось, западный опыт учит, что это если еще и не норма жизни, то уже понятный обществу выход из положения. А главное — старики под присмотром, общаются со сверстниками.

В пансионате человек находится на полном содержании: ему обеспечены кроватное место с постельными принадлежностями, трехразовое питание, регулярный медицинский осмотр, услуги социального работника, а также мероприятия досуга.

Но — вопрос цены. В идеале, чтобы устроить старушку (старика) в муниципальный приют, обычно хватает ее (его) пенсии по старости, а если требуется доплата, то многие идут на расходы, иначе жизни нет никому — ни старым, ни тем, кто помоложе...

Правила пансионатов

Пансионат — это социальное учреждение, где пожилой человек находится под присмотром 24 часа в сутки.

В пансионат можно устроить людей пенсионного возраста или лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, если уход на дому за ними невозможен. Необходимость помещения человека в пансионат оценивает социальный работник по месту жительства.

Поместить человека в пансионат можно только с его согласия. Если он не хочет, то насильно заставить его туда отправиться нельзя.

Если пенсионер и его родственники решили, что человеку необходимо жить в пансионате, то сначала нужно обратиться в ближайшее отделение социальной службы Риги.

Требуются следующие документы:

* удостоверение личности;

* согласие на переезд в пансионат (если человек сам не может его написать, то это должны сделать его близкие или опекун, но расписаться на этом документе все-таки должен он сам);

* справка от семейного врача, что человеку нужен круглосуточный уход;

* заключение психиатра (если речь идет о человеке с ментальными проблемами);

* пенсионное удостоверение;

* справка о доходах.

Открыты муниципальные пансионаты и частные — общего и семейного типа. Диапазон цен — от 30 до 50 евро в сутки. Наибольшим спросом пользуются пансионаты Рижского самоуправления: "Межциемс", "Гайльэзерс" и "Стелла марис" (Болдерая). Однако именно в эти соцучреждения самые длинные очереди. Если человек выбирает пансионат за Ригой, то там очередь движется быстрее.

Есть специализированные центры социальной заботы, где проживают люди с деменцией, есть места для людей с нарушением двигательных функций, которые передвигаются в коляске.

Вместе с тем пансионат для престарелых — это не только помощь старикам, но и развивающийся бизнес. Например, в Риге, без преувеличения сказать, их более десятка. Мы порой не замечем, проходим мимо, а в соседнем доме или в ранее пустовавшем общежитии уже открыт пансионат для стариков. Главное, чтобы бабушкам и дедушкам там было хорошо...

Цены в частных пансионатах начинаются с 50 евро в сутки — как в скромной гостинице. Но за эти деньги предлагаются, помимо койко-места и четырехразового питания, постоянный присмотр со стороны социального работника, присутствие медперсонала, а также занятия для ума и занятия физкультурой. То есть в месяц получается 1 500 евро минимум.

Если клиент выбирает пансионат самоуправления, то за предоставление услуги с него берут 85% пенсии, а 15% остается ему.

Если клиент не может сам оплатить полностью услуги пансионата общего типа, то самоуправление доплачивает недостающую сумму, но не более 500 евро в месяц за пансионат общего типа и не более 800 евро в месяц — за пансионат семейного типа. Если и этого недостаточно, то недостающую сумму должен оплатить родственник или опекун. Если родственников нет, то заботу о пациенте берет на себя самоуправление.

Не все самоуправления оказывают финансовую поддержку, поэтому, планируя устроить пожилого родственника в пансионат, уточните эту сторону вопроса.

От оплаты за пансионат освобождаются не только одинокие люди, но и те, кто, согласно решению суда, имеет право не содержать своего родителя, который в свое время не платил ему алименты...

И в очереди — дисциплина

В Риге внесены изменения в порядок получения услуг долгосрочного социального ухода и реабилитации, софинансируемых самоуправлением. То есть установлен новый порядок регистрации и продвижения очереди.

Клиенты будут регистрироваться в одной из трех отдельных очередей в пансионат:

* муниципальные учреждения;

* учреждения организаций, выбранных в результате закупок;

* учреждения, работающие по соглашениям о сотрудничестве.

При регистрации в социальной службе самоуправления клиента сразу ставят в очередь по его выбору. Если впоследствии человек решит сменить поставщика услуги и перейти в другую очередь, регистрация будет произведена заново.

Каждому клиенту в решении о предоставлении услуги присваивается индивидуальный номер, который затем можно ввести на портале департамента благосостояния — ld.riga.lv, в разделе Pakalpojumi/Rindas numurs, и посмотреть, как продвигается очередь.

Уже стоящие в очереди жители могут узнать свой номер, обратившись в социальную службу.

Введена и дисциплинирующая мера. Просить отсрочку предоставления социальных услуг можно не более двух раз и в общей сложности на срок не более шести месяцев. Если отсрочка больше — заново в очередь.

Как показывает практика, около 45% людей неоднократно откладывали получение услуг дома престарелых, когда подошла их очередь, в результате чего другие люди, стоявшие в очереди, не получали ее вовремя. Новая норма может сократить число людей, зарегистрированных в очереди, примерно на 10%, а также сохранить муниципальное софинансирование в размере 730 000 евро в год...

Условия регистрации

Ранее услуги дома престарелых мог получить житель, состояние здоровья которого требует от социальной службы более 35 часов ухода на дому в неделю. Новый порядок снижает этот порог до 25 часов ухода. Теперь услуги дома престарелых могут получить также жители с тяжелыми функциональными нарушениями, для которых уход на дому недостаточен.

Встать в очередь в дом престарелых в Рижской социальной службе могут только рижане — те, кто задекларировал свое место жительства в Риге не менее чем за 12 месяцев до подачи заявления. Аналогичный подход применяется и в других крупных самоуправлениях Латвии.

Изменения закреплены в обязательных правилах Рижской думы «Порядок получения и оплаты социальных услуг, оказываемых Рижским городским самоуправлением»...

«В пансионате человеку обеспечены кроватное место с постельными принадлежностями, трёхразовое питание, регулярный медицинский осмотр, услуги социального работника, а также мероприятия досуга...»

кстати

В рижских центрах социальной опеки растет число людей с подтвержденным диагнозом «деменция»: за 5 лет — на 10%.

В 2024 году они составляли 43,3% всех жителей рижских домов социальной опеки. По прогнозам, в 2027-м их число может превысить половину обитателей пансионатов...

Лана ВАСИЛЬЕВА