Обострение на Балтике: для охраны инфраструктуры НАТО направит десять кораблей

Для охраны важных объектов будут задействованы как уже имеющиеся в Балтийском море корабли альянса, так и те, которые специально для этой миссии направят страны НАТО.

Эти суда останутся в Балтийском море до апреля.

Суда будут в основном выполнять функции сдерживания и патрулировать районы, где расположены энергетические и телекоммуникационные кабели.

Однако в международных водах НАТО не имеет права создавать препятствия на пути кораблей других стран.

Охрану Финского залива продолжат вести финские и эстонские силы.