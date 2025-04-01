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Нужно создать народную дружину и укрепить внутреннюю безопасность: обещания Рукса на втором сроке (1)

Редакция PRESS 1 апреля, 2025 20:01

Новости Латвии 1 комментариев

Приоритетными задачами начальника Государственной полиции Армандса Рукса на втором сроке его полномочий станут наращивание потенциала полиции, борьба с насилием и укрепление внутренней безопасности в целом, заявил Рукс на заседании правительства во вторник.

На заседании кабинета министров, где принималось решение о его утверждении на второй срок, Рукс заявил, что главная задача полиции - обеспечить внутреннюю безопасность, чего можно добиться, наращивая потенциал, привлекая людей и развивая сотрудничество с другими учреждениями.

Среди других приоритетов он выделил повышение и укрепление готовности Госполиции в контексте Национального плана гражданской обороны. Он также отметил работу Госполиции по борьбе с насилием, в том числе по сокращению масштабов языка ненависти и борьбе с ним в интернет-среде.

В качестве важного вопроса он назвал укрепление штата полиции и обеспечение достаточных людских ресурсов. Говоря о подборе кадров, он поблагодарил политиков за то, что они нашли в государственном бюджете этого года средства для повышения зарплат сотрудников МВД.

Глава Госполиции добавил, что для укрепления потенциала полиции потребуются и новые финансовые вложения, например, закупка оборудования для борьбы с беспилотниками.

Рукс отметил, что в настоящее время в полиции наблюдается тенденция, когда люди хотят вернуться на службу и что люди с высшим образованием интересуются возможностями службы. Например, 7 апреля в полицию придут 24 новых сотрудника с высшим образованием, сказал Рукс.

Укс считает, что за первый срок его пребывания на посту удалось повысить авторитет полиции. Он сослался на опрос SKDS, который показал, что около 70% населения доверяют полиции.

Что касается новых идей, Рукс сказал, что стоит обсудить создание дружины - с привлечением добровольцев, как в Эстонии, где около 2000 добровольцев участвуют в охране порядка во время массовых мероприятий. По его мнению, это поможет людям почувствовать себя более вовлеченными и сопричастными, а также повысит доверие к службам внутренних дел.

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