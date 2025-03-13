"Со стороны России фактически начинает казаться, что Европа зажата между двух больших сил - с одной стороны Россия со своими, не совсем ясными целями, но достаточно точно можно сказать, что Россия в следующие 10 лет в независимости от того, чем окончится война, будет противником и недружественной для Европы страной. Вопрос, какие отношения с Европой будут у Соединенных штатов Америки.

На мой взгляд пришло время посмотреть правде в глаза. Если мы можем понять с какой Россией нам придется... мне кажется должны понимать с какой Россией мы будем иметь дело, то в отношении США это будет понять сложнее. Скорее всего у нас будут очень сложные отношения с США. Также в случае Украины, американцы в вопросе перемирия довольно четко сказали, что не будут оказывать никакой военной помощи, даже если европейские страны отправят туда своих миротворцев или какие-то другие силы, то американцы свою поддержку не предоставят.

Были и другие моменты, которые заставляют задуматься над тем, что для Европы пришло время решить, что нам самим нужно взять ответственность за нашу безопасное будущее Европы.

Будут ли и в каком виде в нем участвовать США, мы можем гадать, мы можем работать, нашим дипломатам нужно работать, Европейским дипломатам, чтобы НАТО удержалось над водой, чтобы эти отношения сохранились и полностью не сломались.

Но нам нужно начать думать, что нам самим нужно об этом позаботится. И все пока не настолько плохо", - считает Егерманис.