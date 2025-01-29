Нужна помощь: знаменитая православная церковь пострадала от пожара в Лимбажи

Православные Лимбажи обращаются за помощью в Фейсбуке...

Лимбажский Преображенский храм нуждается в помощи!

Друзья, нас постигло суровое испытание – пожар. Огонь уничтожил не только сарай при храме, но и нанес ущерб Нашему любимому храму. Пострадали стены, окна, уникальные росписи – впереди сложные и дорогостоящие работы по восстановлению.

Нам нужна ваша поддержка!

Каждое пожертвование – это шаг к возрождению храма, его росписей и величия.

Как помочь?

Реквизиты для пожертвований:

Limbažu Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo draudze

Рег. Nr.: 90000234578

Адрес: Klostera iela 6, Limbaži, LV-4001

Банк: A/S „Luminor bank”

Счет: LV33RIKO0002010717070

Назначение платежа: Ziedojums (Пожертвование)

По вопросам восстановления и помощи обращаться: о. Павел Кушнарев

+371 20 217 992

Как сообщается на сайте Латвийской православной церкви, Православный приход в маленьком видземском городке Лимбажи (ранее Лемзаль) является старейшим в Видземском крае. Он был открыт ещё в 1822 году.

В 1828 году на средства казны и частные пожертвования здесь начали строить небольшую каменную церковь...По благословению Высокопреосвященнейшего Нафанаила, архиепископа Псковского, Лифляндского и Курляндского, храм был освящён 30 мая 1830 года во имя св. благоверного князя Александра Невского.

В первой половине XIX века церковь в Лемзале была единственным православным храмом в центральной части Видземе. В 1845 году, когда началось массовое присоединение латышей к Православию, в этом приходе приняли Православную веру множество людей, за один только год – 1054 человека.

Старый храм, хотя и каменный, но низкий и тесный, не удовлетворял нуждам многолюдной общины. Поэтому в 1901 году, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, архиепископа Рижского и Митавского, в Лемзале был заложен новый, большой и величественный храм.

Он строился по проекту известного и талантливого архитектора Владимира Лунского и стал самым большим православным храмом в Видземе. Строительство оплатили из государственных средств. Новая церковь является одним из красивейших зданий города, расположенная на холме, она хорошо видна с любой точки небольшого городка.

В 1937 году храм в Лимбажи был переосвящён в честь Преображения Господня.

С Лимбажским приходом связано имя известного церковного иерарха XX столетия, Архиепископа Иоанна (Гарклавса). Он родился в Лимбажи, в глубоко религиозной латышской семье, принявшей Православие в числе первых, в 40-е годы XIX века.

В Лимбажи будущий Архипастырь начинал своё служение Церкви Христовой в должности псаломщика местного прихода. Господь судил ему быть Епископом Рижским в трудное военное время, а в 1944 году он уехал из Латвии, сопровождая чудотворную тихвинскую икону Пресвятой Богородицы, верным хранителем которой он был до конца своей жизни.

Владыка Иоанн умер в США, в сане Архиепископа Чикагского и Миннеапольского. После его кончины хранителем святыни стал его приёмный сын, протоиерей Сергий Гарклавс, вернувший чудотворную икону в Тихвин в 2004 году.

Икона возвращалась в Россию через Ригу, где около 200 тысяч человек пришли поклониться ей. Среди них были и прихожане Лимбажского храма. Большая Тихвинская икона из Преображенской церкви была доставлена тогда в Ригу и приложена к подлинному чудотворному образу.

Сегодня Лимбажский приход является одним из лучших в Видземе. Богослужения здесь совершаются на двух языках, церковно-славянском и латышском.