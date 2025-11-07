Новый кандидат на пост генпрокурора — Арминс Мейстерс

Сейм назначает генерального прокурора на пятилетний срок по предложению Совета юстиции. Мейстерс работает в органах прокуратуры с 2000 года, а должность старшего прокурора Рижского судебного округа занимает с 2018 года. До этого он возглавлял прокуратуру Центрального района Риги и прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений.

«После внимательного анализа конкурсных заявок Совет юстиции пришёл к выводу, что Арминс Мейстерс обладает необходимыми профессиональными и моральными качествами для руководства прокуратурой», — заявил Струпишс.

На повторный конкурс, помимо Мейстерса, подали заявки действующий генпрокурор Юрис Стуканс, судья Конституционного суда Юрис Юрисс и бывший прокурор Янис Илстерис. Однако только Мейстерс получил поддержку совета.

Первый конкурс весной завершился безрезультатно — ни один из трёх кандидатов тогда не был выдвинут. До назначения нового руководителя обязанности генпрокурора исполняет старший прокурор Арвидс Калниньш.

Теперь окончательное решение останется за Сеймом, который рассмотрит кандидатуру Мейстерса в ближайшие недели.