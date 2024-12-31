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Новый год и новые цены на топливо: стоимость бензина и дизеля в январе увеличится

© Lsm.lv 31 декабря, 2024 15:01

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Повышение акцизного налога на топливо и высокая плата за хранение госрезерва горючего для торговцев — все это увеличит расходы автовладельцев. Правда, не сильно — стоимость бензина и дизельного топлива в начале нового года увеличится не более, чем на 0,03 евро. Автогаз тоже подорожает, но о том, как отразятся на его цене только что вступившие в силу санкции на ввоз российского пропана-бутана, можно будет судить лишь через месяц-другой. В целом картина пока достаточно оптимистичная. Об этом в интервью «Домской площади» рассказал глава Латвийской Ассоциации торговцев топливом Ояр Карчевскис.

В новом году, из-за повышения акцизного налога, цены на топливо для потребителей поднимутся следующим образом: на дизельное топливо — на 0,032 евро, на бензин — на 0,028, на автомобильный газ — на 0,022 евро. «Не думаю, что в связи с этим повышением цен на автозаправках выстроятся очереди. Все-таки увеличение цены не такое уж существенное. В Литве, например, цена увеличится куда значительнее — на 0,12 евро», — говорит Карчевский.

При в целом этом стоимость топлива у наших соседей остается ниже, чем в Латвии. Причина в том, что у нас намного выше расходы на хранение госрезерва дизельного топлива: в Латвии они составляют 0,09 евро за литр, в Литве — 0,005 евро, а в Эстонии — 0,01 евро. В итоге наши жители, посещая соседние страны, стараются заправить полный бак своей машины и еще пару канистр.

По мнению эксперта, минувшее лето на рынке Латвии прошло со сравнительно дешевыми ценами на нефтепродукты. Но теперь ощутимо подорожал автогаз. Причин несколько. Во-первых, общий рост цен на бирже. Во-вторых, запрет на ввоз в страны ЕС российского пропана-бутана. Эти санкции вступили в силу только что, и о том, каким будет их влияние на цены, можно будет судить лишь через несколько месяцев.

Свое влияние на формирование цены на топливо, несомненно, оказывают и глобальные события — Израиль, Палестина, Сирия, Иран. Правда, в этом году это влияние было не столь существенным, как, например, в 2023-м, когда после событий 7 октября были остановлены танкеры в Красном море и Суэцком канале, и на мировом рынке ощущался дефицит нефти.

Что касается перехода на «зеленый курс», то пока, по словам Карчевскиса, мы этого не почувствуем. Все изменения начнутся в 2026 году. Тогда Латвия должна начать внедрение графика по снижению выбросов углекислого газа, и расходы на этот процесс обойдутся стране в 600 млн евро. Как все это повлияет на цены на топливо, пока обсуждается в комиссии народного хозяйства в Сейме. Полная ясность наступит, когда будут окончательно приняты законы «О транспортной энергии» и «О климате».

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