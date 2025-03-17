Новая порция: NEPLP закрыл доступ еще к девяти российским сайтам

Совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения, в котором сообщается, что на веб-сайтах "russiancouncil.ru", "tatar-inform.ru", "globalaffairs.ru", "wyffest.com", "trk7.ru", "duma.gov.ru", "aftershock.news", "vsluh.ru" и "informpskov.ru" распространяется официальная позиция России по вопросам внешней политики и международной безопасности, особенно в отношении войны России против Украины, российская дезинформация и пропаганда о военной агрессии России в Украине, выгодное России представление истории, а также формируется благоприятное отношение к России.

По мнению учреждения, данные сайты могут негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность Латвии в поддержке Украины.

При проверке веб-сайтов установлено, что на них распространяется искаженная и ложная информация о событиях в России и мире, в том числе о войне в Украине, оправдывается вторжение России в Украину и поддерживается присоединение украинских территорий к России.

Кроме того, на этих сайтах обнаружены сообщения о "специальной военной операции" в Украине в соответствии с проводимой Россией пропагандой, а также публикуемая информация направлена против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

"Такая информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное представление о мировых событиях, негативно повлиять на сосуществование различных общественных групп и создать угрозу безопасности Латвии", — говорится в решении NEPLP.

Совет пришел к выводу, что веб-сайты используются, в частности, для распространения пропаганды, военной пропаганды, поддержки войны в Украине, включая ее обозначение как "спецоперации", а также нарративов, направленных против украинского государства и украинской нации.

Помимо этого, совет отмечает, что на веб-сайтах содержатся прямые или косвенные призывы к аудитории вступить в ряды вооруженных сил России для участия в "специальной военной операции" (российской войне против Украины), что фактически, как указывает NEPLP, является вербовкой аудитории для участия в боевых действиях в составе вооруженных сил России в войне против Украины.

Как подчеркивает совет, ограничение распространения веб-сайтов, публикующих искаженную и ложную информацию, военную пропаганду, а также оправдывающих войну материалов, необходимо для обеспечения государственной безопасности, общественного порядка и безопасности.

С учетом вышеизложенного NEPLP принял решение ограничить доступ к указанным веб-сайтам, запретив доступ к их доменным именам или IP-адресам, а также ограничить доступ к зеркальным дублирующим страницам этих сайтов.

Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.