Два литра или больше? Эксперты объяснили, сколько воды на самом деле нужно пить каждый день

По их словам, базовый ориентир — 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела в сутки. Но цифра может колебаться: если человек ест много фруктов и овощей, часть жидкости он получает из продуктов, тогда как в жару и при нагрузках организму требуется значительно больше.

«Когда меня спрашивают, сколько именно нужно воды сегодня, я отвечаю: не знаю, ведь всё зависит от погоды, активности и рациона», — пояснил Бреманис. Он отметил, что в Латвии по-прежнему пьют слишком мало, особенно дети, что сказывается на их способности концентрироваться.

Катая добавила, что утолять жажду можно и чаем или травяными настоями, хотя при избыточном употреблении кофеина эффект может быть обратным. Для пожилых людей регулярное питьё особенно важно: дефицит воды повышает вязкость крови и риски инсульта или инфаркта.

Оба специалиста советуют формировать простые привычки — например, выпивать стакан воды после пробуждения или устраивать дневной «ритуал» с чаем. Это помогает поддерживать нормальную работу сердца, сосудов и пищеварительной системы.