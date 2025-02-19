Гобземс решил объяснить латвийцам, как им следует действовать в этой геополитической ситуации и дал четыре рекомендации:

«1. Если вы хотите избежать стресса, выберите другую страну. Я говорю это по собственным ощущениям, с расстояния в 4000 км. Здесь я чувствую себя в безопасности за себя и своих детей, потому что здесь нет ощущения войны. Я чувствую, что меня больше не затрагивает тревога, о которой я читаю в твитах гуру Twitter. В противном случае те, кто живет в стрессе, никак не успокоятся. Никому никогда не удавалось защитить свою страну песнями, танцами и воровством, и в этом случае её тоже не защитить, если сегодня же вечером отношение не изменится.

2. Если хочешь остаться, тебе придется стать настоящим и взрослым, без фальшивых лозунгов. Очевидно, что в обозримом будущем хлюпики перестанут управлять страной. Осталось совсем немного подождать. Но есть некоторые "но". Как я уже писал, если вы хотите прочного мира, есть только одно решение. Прочитайте мою предыдущую статью. По дороге в США.

3. Все разговоры о создании минных полей и т.п. — трагикомичны. За все эти годы не было построено ни одного бункера, не говоря уже о Rail Baltica или чем-то подобном. Топтание на месте и воровство. Хлюпики будут защищаться с помощью метлы. Давайте будем реалистами, некоторые страны будут приветствовать войска другой страны с цветами, и это понятно, ведь эти негодяи создали среду, в которой многие ненавидят нынешнюю власть. Немногие будут её защищать. Я не буду её защищать после тех оскорблений, которые она мне нанесла. Я буду счастлив увидеть её падение и увидеть, как разрушители человеческих жизней будут привлечены к ответственности.

4. Худший вариант развития событий – если вы не хотите, чтобы в воздухе летали детские внутренности и части женских тел, то маленькой стране, объективно неспособной защитить себя, нечего кидаться на амбразуру в первых рядах, и ей давно пора было бы освоить навыки политико-дипломатического маневрирования. Но в какие времена хлюпики были героями с полными штанами? Но это результат собственной политики. И только», — пишет Гобземс.