«Ни одному министру или чиновнику не уменьшат зарплату, из-за того, что население в стране сократилось»: Ванага

Планируется, что новая модель финансирования «Программа в школе», разработанная Министерством образования и науки, заменит действующую модель, которая называется «Деньги следуют за учеником». Именно нынешняя модель, как отмечает Ванага, по сути, наказывает учителей напрямую и довольно быстро.

«Если количество школьников уменьшится, то у них [учителей] уменьшится зарплата, уменьшится нагрузка, и, извините, ни у одного министра, ни у одного депутата Сейма, ни у одного чиновника не уменьшится зарплата, потому что население страны в целом снизилась. Нет такой реакции, как у учителей!» - указал Ванага.

Обеспечивает ли новая модель более справедливое распределение финансирования, сокращая разрыв между учебными заведениями? На этот вопрос председатель LIZDA ответила отрицательно, заявив:

"Финансирование этой модели требует примерно 106 миллионов [евро]. Это много. Запустить его с сентября по декабрь следующего года — это около 35 миллионов за четыре месяца. Модель предусматривает фактически оплату учителям всего их труда, который в настоящее время не оплачивается из-за модели «Деньги следуют за учеником», поскольку некоторым преподавателям платят только за учебные часы и немного за другие обязанности – подготовку, исправление работ, собрания, потому что денег на это просто нет. Если муниципалитет не дает [денег], то ты делаешь работу, но другой отказывается делать работу просто так и уходит из школы».

Новая модель финансирования, разработанная Министерством образования, предусматривает, что старый порядок будет отменен и будет решена "исторически унаследованная несправедливость в отношении рижских педагогов", которая возникла из политических соображений, пояснил председатель LIZDA Ванага, обсуждая вопрос оплаты труда педагогов.