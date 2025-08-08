Ни лекарства, ни вакцины: что известно о лихорадке Западного Нила

Впервые вирус Западного Нила — возбудитель лихорадки — был обнаружен в 1937 году в Уганде. До конца XX века он оставался «тропической» болезнью, но в 1999-м был зафиксирован первый случай в Нью-Йорке, после чего лихорадка стала нередкой в Северной Америке, а чуть позже попала и в Европу.

Медики отмечают, что в последние годы клиническая картина изменилась, симптомы лихорадки становятся всё более тяжёлыми.

Переносят заболевание не только комары, но и некоторые клещи; по данным Университета Джона Хопкинса, заразиться можно и через переливание крови и трансплантацию органов.

Изменение климата способствует распространению вируса: в умеренных климатических зонах Европы лихорадка стала встречаться с середины лета по начало осени.

Каковы симптомы лихорадки?

У большинства заразившихся ЛЗН обычно протекает бессимптомно, но у каждого пятого отмечается ломота в теле, головные боли и боли в суставах, рвота, диарея и сыпь.

Симптомы в большинстве случаев можно облегчить с помощью безрецептурных болеутоляющих средств.

Но примерно в одном проценте случаев есть риск серьёзных осложнений, таких как энцефалит или менингит. Наиболее подвержены риску таких осложнений люди старше 60, страдающие хроническими заболеваниями, такими как рак, диабет, высокое давление и болезни почек.

До 10% заболевших людей с такими осложнениями погибают.

Лечение

Врачам еще предстоит найти эффективные методы профилактики и лечения, хотя некоторые направления исследований уже выглядят многообещающе.

По данным университета Хопкинса, выздоровление может занять несколько недель и даже месяцев. Лечение пока что в основном включает в себя отдых, прием жидкости и жаропонижающих средств.

Профилактика вируса — в первую очередь обычные средства защиты от комаров (одежда, спреи, препараты), а также региональные программы по борьбе с насекомыми: в ЕС в последнее время им уделяют большое внимание.