Незаконно пересек границу: пограничники задержали служившего в России гражданина Латвии

В ходе совместного расследования со Службой государственной безопасности (СГБ) выяснилось, что мужчина состоял на службе в вооруженных силах России, признанной страной-агрессором.

Против задержанного был возбужден уголовный процесс по первой части статьи 284 Уголовного закона за умышленное нарушение государственной границы.

Кроме того, СГБ открыла уголовное дело на основании статьи 95.1 Уголовного закона за нарушение Закона "О национальной безопасности", который запрещает гражданам Латвии служить в российских вооруженных силах. По данным СГБ, мужчина заключил контракт на службу в армии России.

Расследование продолжается, и по мере его развития будут предоставлены дальнейшие подробности.