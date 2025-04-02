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Неужто ещё 150 млн. денег из наших карманов уйдёт airBaltic? Pietiek об очередной «детской неожиданности» (3)

Редакция PRESS 2 апреля, 2025 08:39

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Андрис Кулбергс [депутат Сейма, глава парламентской комиссии по расследованию дела Rail Baltic] пишет: «Очень неприятные новости о финансовом положении airBaltic. Эвика Силиня, правда ли, что уже на этой неделе правительству, возможно, придется принять решение о выделении 150 миллионов евро для поддержания компании на плаву? Неужели руководство airBaltic организовало сделку с государственными облигациями Латвии таким образом, что даже премьер-министр, министр и госсекретарь Министерства сообщения не имеют доступа к договорам, данным и информации компании - под предлогом конкуренции и юридических рисков в отношении других держателей облигаций?», - так начинается текст Гунтара Витолса на портале Pietiek.com.

Если верить сарафанному радио, airBaltic требует от государства 150 миллионов евро, что примерно вдвое больше суммы, недавно предсказанной Гауссом, за то, чтобы государство сохранило 25-процентную долю в компании.

Логичная причинно-следственная связь, поскольку в 2024 году убытки оказались выше прогнозируемых, и собственный капитал компании оказался на уровне минус 168 миллионов, плюс убытки в первом квартале этого года. Точно они не известны, но зимой они были в минусе. Таким образом, общий отрицательный капитал приближается к 200 миллионам.

Собственный капитал (не путать со «списанным» уставным капиталом, который является лишь незначительной записью в excel) в минус 200 миллионов - это примерно та сумма, на которую стоимость активов компании меньше размера ее долгов. Даже заявленные 150 миллионов не покрывают их полностью.

Финансисты, организующие предстоящее IPO (вопрос ближайших нескольких месяцев), вероятно, считают, что успешно выйти на рынок с такой "баранкой" на рынок невозможно. Это очень спорный вопрос, как я уже писал ранее. Если акции продаются на местной бирже, их можно продавать не как инвестиции, а как скидочный купон, перезапуск, импульс, историю успеха и гринбек. Там потери не имеют значения, будь они небольшими или миллиардными.

Рейтинги партий показывают, что понимание электората находится на уровне пинг-понга. Круглый гладкий белый шарик для головы. В правительстве уровень еще ниже, им можно продать что угодно и за что угодно. Поэтому надо было просить не 150 миллионов, а 150 триллионов. В этом отношении финансисты, таким образом, совершили ошибку.

Я не зря использую сарказм и рекомендую его вам. Это единственный способ сохранить здоровую психику... В общем, никаких сюрпризов, надеюсь, для тех, кто давно меня читает".

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