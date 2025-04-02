Если верить сарафанному радио, airBaltic требует от государства 150 миллионов евро, что примерно вдвое больше суммы, недавно предсказанной Гауссом, за то, чтобы государство сохранило 25-процентную долю в компании.

Логичная причинно-следственная связь, поскольку в 2024 году убытки оказались выше прогнозируемых, и собственный капитал компании оказался на уровне минус 168 миллионов, плюс убытки в первом квартале этого года. Точно они не известны, но зимой они были в минусе. Таким образом, общий отрицательный капитал приближается к 200 миллионам.

Собственный капитал (не путать со «списанным» уставным капиталом, который является лишь незначительной записью в excel) в минус 200 миллионов - это примерно та сумма, на которую стоимость активов компании меньше размера ее долгов. Даже заявленные 150 миллионов не покрывают их полностью.

Финансисты, организующие предстоящее IPO (вопрос ближайших нескольких месяцев), вероятно, считают, что успешно выйти на рынок с такой "баранкой" на рынок невозможно. Это очень спорный вопрос, как я уже писал ранее. Если акции продаются на местной бирже, их можно продавать не как инвестиции, а как скидочный купон, перезапуск, импульс, историю успеха и гринбек. Там потери не имеют значения, будь они небольшими или миллиардными.

Рейтинги партий показывают, что понимание электората находится на уровне пинг-понга. Круглый гладкий белый шарик для головы. В правительстве уровень еще ниже, им можно продать что угодно и за что угодно. Поэтому надо было просить не 150 миллионов, а 150 триллионов. В этом отношении финансисты, таким образом, совершили ошибку.

Я не зря использую сарказм и рекомендую его вам. Это единственный способ сохранить здоровую психику... В общем, никаких сюрпризов, надеюсь, для тех, кто давно меня читает".