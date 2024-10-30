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Несколько человек пропали без вести и один погиб в Испании из-за непогоды (ВИДЕО)

Euronews 30 октября, 2024 11:25

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В Валенсии обрушился мост, в Малаге сошел с рельсов поезд, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести из-за удара стихии, который принес на мощные ливни, град и сильные порывы ветра, и привел к наводнениям во вторник.

Во вторник вечером стало известно об одном погибшем: в Валенсии мужчина спустился в гараж, что проверить машину, и застрял в лифте.

Государственное метеорологическое агентство (AEMET) объявило наивысший уровень тревоги в связи с дождями в автономном сообществе Валенсия, где из-за наводнения на реке Пиканья обрушился мост.

Государственное агентство также выпустило специальное предупреждение на территории все страны призывая граждан к осторожности: "Этот вторник - самый неблагоприятный день в этом эпизоде, но очень сильные ливни будут продолжаться в течение последующих дней", - говорится в сообщении.

Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести

В то время как служба спасения Валенсии зарегистрировала более500 происшествий за один день, Гражданская гвардия разыскивает несколько считающихся пропавшими без вести людей в разных районах.

В валенсийском муниципалитете Алькудия власти пытаются найти пропавшего водителя грузовика, а спасательная пожарная бригада в Альбасете пытается найти шесть человек, пропавших после сильных дождей в Летуре.

В некоторых районах Валенсии спасателям пришлось эвакуировать здания и магазины из-за наводнений, вызванных дождями, которые оставили следы разрушений в нескольких деревнях.

Приостановлено движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсией.

Из-за шторма "Дана" железнодорожные компании были вынуждены приостановить во вторник скоростное движение между Мадридом и Валенсией, а также Валенсией и Барселоной. Кроме того, были закрыты несколько дорог, в том числе A-7 в Пикассенте в направлении Аликанте и A-92N в Базе (Гранада).

Ранее во вторник в Малаге сошел с рельсов поезд. В результате инцидента никто не пострадал, а пассажиры были пересажены на другой транспорт, отправленный из Малаги, сообщает Adif.

В регионе Альмерия градины размером с мяч для гольфа разрушили сотни сельскохозяйственных объектов. В регионе Валенсия могут пострадать апельсиновые и оливковые деревья.

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