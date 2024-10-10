Неожиданность для депутатов: проект закона позволяет педофилам работать с детьми в Эстонии

Депутаты от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) обратили внимание члена Комиссии по социальным делам Ээро Мерилинда (Партия реформ) на то, что в законе осталась поправка, позволяющая людям, осужденным за педофилию, возвращаться на работу в детские учреждения, пишет Rus.Postimees.

«Человек, осужденный за педофилию, отбыл наказание, а затем какой-то чиновник из Департамента социального страхования (SKA) решает, что теперь отбывший наказание может вернуться на работу в детский сад», - возмутилась Хелле-Мооника Хельме (EKRE).

«Если педофил был признан виновным, его нужно держать как можно дальше от детей. В вашем законопроекте предлагается, чтобы SKA оценивал право и возможность работы с детьми осужденного педофила, который вышел на свободу. Невероятно», - сказал Рене Кокк (EKRE).

«На заседании Комиссии по социальным делам мы обсуждали проблему педофилов, но у меня сложилось впечатление, что это все решается через суд. Мое личное мнение заключается в том, что педофилы не должны иметь права работать с детьми», - ответил Мерилинд.

Член фракции EKRE в Рийгикогу Варро Вооглайд спросил, почему тогда Мерилинд как член комиссии не внес в проект поправку, исключающую возможность работы педофилов с детьми. Мерилинд признал, что ни он, ни остальные члены комиссии действительно этого не сделали.

Написанное в законопроекте стало неожиданностью и для депутатов от других партий. «Неужели теперь педофилам можно работать с детьми и в детских учреждениях? Может ли это произойти?» - спросила Рийна Солман («Отечество»), на что докладчик ответил, что если наказание уже назначено, то не может.

Однако, согласно нынешнему законопроекту, для педофилов не существует никаких ограничений в случаях, когда срок наказания истек.

Танель Кийк (Социал-демократическая партия) посчитал, что информация противоречивая, поэтому попросил перерыв, чтобы уточнить у министерства, относится ли эта конкретная поправка - возможность пересмотреть запрет на работу с детьми - к приговорам, связанным с педофилией.

Андре Ханимяги (Социал-демократическая партия) и Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество») согласились с предложением Кийка, а Сеэдер добавил, что, по его мнению, этот вопрос не был подробно обсужден в комиссии.

«Нам действительно следует обсудить это сейчас. Я бы не хотел, чтобы создалось впечатление, что уже подготовлен некий проект, в котором прямо говорится, что педофилы могут работать с детьми», - сказал Ханимяги.

После перерыва Комиссия по социальным делам собралась на внеочередное заседание, и было внесено предложение отложить второе чтение законопроекта для дальнейшего обсуждения вопроса в комиссии.

Как отмечает Rus.postimees, законопроект о внесении изменений в Закон о защите детей и прочие законы, инициированный правительством, направлен на улучшение выявления и помощи нуждающимся детям, а также на увеличение числа приемных семей. Хотя каждый обязан сообщить о нуждающемся ребенке в местный орган власти, многие случаи становятся известны органам защиты детей слишком поздно.

В законопроекте определены специалисты, такие как учителя, тренеры и врачи, на которых возложена особая обязанность выявить нуждающегося ребенка и сообщить об этом сотруднику местного органа по защите детей. Проект также уточняет право муниципалитета и SKA на обработку персональных данных при выполнении задач по защите детей.

Проект также предусматривает возможность раннего информирования муниципалитета о детях, нуждающихся в постоянной поддержке по состоянию здоровья, через информационные системы.