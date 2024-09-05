Неожиданно! На «Новой волне» в Сочи российские звезды ностальгировали по Юрмале и своей недвижимости

В этом году на одной из закрытых вечеринок конкурса «Новая волна», который когда-то проходил в Юрмале, на сцену с поздравительной речью вышел композитор Игорь Крутой и заставил многих присутствующих ностальгировать по Юрмале. Он напомнил, что некоторые российские артисты даже приобрели в Юрмале недвижимость.

"Лариса Александровна, мне кажется, у вас там тоже что-то есть? - Крутой повернулся к Ларисе Долиной, которая сидела в зале.

«Да, есть, я пытаюсь ее продать, потому что мне запретили там жить до конца жизни», - с грустной улыбкой ответила певица.

Ранее Долина рассказывала, что ее квартира в Юрмале находится в нескольких минутах от моря и ей нравится проводить там отпуск. «Это замечательная квартира, я так любила Юрмалу, я проводила там почти все лето, на протяжении многих лет», - вздохнула она.

Недавно Долина стала жертвой мошенников, которые выманили у нее квартиру стоимостью 112 миллионов рублей (около 1 миллиона евро), а также ее сбережения.