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«Неаткарига»: в транзитной сфере назревает катастрофа, но Rail Baltica построим непременно. А смысл?

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 сентября, 2024 13:04

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Министерство сообщения подтверждает снижение объема перевалки грузов в портах Латвии на 9,7% и снижение объема перевозок грузов по железной дороге на 23,7%. И это на фоне еще более удручающих показателей предыдущих лет, пишет "Неаткарига".

Процентное изменение объемов грузов в портах и на железной дороге Латвии


Латвия проедает транзитное наследие, делает вывод издание. Очевидно, что грузооборот удерживается выше нуля за счет былой славы Латвии и ее образа как транзитного государства, что было правдой до 2019 года. После этого происходит только «таяние» этого наследия. За первые восемь месяцев этого года в латвийских портах было перевалено 23,2 миллиона тонн грузов, а на Латвийской железной дороге - 7,8 миллиона тонн железнодорожных грузов. Эти объемы гораздо возможностей инфраструктуры по перевалке грузов.

В Латвии население традиционно воспринимает как должное обязанность государства ремонтировать дороги, при этом владельцы грузовиков в качестве налога платят лишь символическую сумму. Аналогичным образом железные дороги и порты получали помощь от Европейского союза, которая поступала в государственный бюджет через налоговые платежи и другие расходы транспортных компаний. Эта идиллия закончилась около 2020 года, когда государство было вынуждено начать содержать  компанию Latvijas dzelzcels (LDz) как бюджетное учреждение. Портам до сих пор удается выживать в том числе за счет  софинансирования Латвией проектов ЕС. Но если падение грузооборота не прекратится, то скоро и этих енег не хватит.

Как остановить «дело Rail Baltica»?

Особого внимания заслуживает обещание Латвии построить совершенно новую линию Rail Baltica стоимостью около 10 миллиардов евро в текущих ценах, несмотря на то, что железнодорожные перевозки в Латвии стремятся к нулю - что в направлении восток-запад, что север-юг.

При этом нет причин пыжиться по поводу скорости движения на новой линии, ведь денег хватит только на строительство одной колеи. Это означает, что средняя скорость движения поездов будет низкой, потому что поезда будут чаще стоять на месте, пропуская встречные, чем двигаться сами.

Из 7,8 миллиона тонн, которые осталось перевезти за первые восемь месяцев этого года, следует, что объем грузоперевозок в порты и из портов в этом году сократился на 34,4 % и составил 4,9 миллиона тонн. Даже на этом фоне объем наземного транзита через территорию Латвии смешон - 596 000 тонн при снижении объема на 2 %. Это тот объем грузов, который должен быть разделен между Rail Baltica и нынешним маршрутом север-юг.

Не стоит забывать и о внутренних перевозках, которые после увеличения на 16,1% достигли 1,16 миллиона тонн.

Порты живут скромно, но живут

По типу грузов в латвийских портах на первом месте стоят насыпные - 11 миллионов тонн. Падение на 17,5 % связано с исчезновением угля (-76,7 %), что частично компенсируется ростом зерновых (+12,2 % до 4,3 млн тонн) и древесной щепы (+35,8 % до 1,7 млн тонн).

В группе генеральных грузов рост составил 3,8 %, в результате чего было перевезено 9,1 млн тонн грузов. Для тех, кто не связан с транспортом, в эту группу входят лесоматериалы, контейнеры и грузы ро-ро (автомобильные прицепы).

Наливные грузы, то есть нефтепродукты, продолжают исчезать из латвийских портов.

Рижский порт сохранил свои лидирующие позиции с 11,5 млн тонн грузов. Это на 7,1% меньше, чем в сопоставимом периоде 2023 года. За ним следует Вентспилсский порт, где грузооборот за первые восемь месяцев этого года составил 5,12 млн тонн, после очередного очень значительного падения на 28,6%. На третьем месте находится Лиепая с 4,7 млн тонн и претендует на скорое второе место, так как ее относительный показатель составляет +4 %.

Небольшие латвийские порты показали рост +15,7%, но они действительно небольшие, переваливают в общей сложности 1,8 миллиона тонн грузов и поэтому не имеют шансов переломить тенденцию к снижению морских грузов и вклиниться в большую тройку портов Латвии.

 

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