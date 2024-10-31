«Неаткарига»: Латвия должна будет ответить! МИД России грозит Латвии судом ООН

По словам Марии Захаровой, если досудебные претензии не принесут результатов, то "Латвии придется ответить в Международном суде".

"Мы уже подали досудебные претензии Латвии по дипломатическим каналам в связи с неспособностью властей этой страны соблюдать международную конвенцию 1965 года о ликвидации всех форм дискриминации... Если досудебная процедура завершается безрезультатно, тогда Латвии придется отвечать в международном суде ООН, где Украину уже судили за геноцид народа Донбасса", - заявила Захарова.

Представитель МИД России добавила, что речь идет об "открытой дискриминации русских, неуважении к русскому языку и героизации нацизма". Все это носит системный характер, отметила она, и является частью целенаправленной государственной политики Латвии.