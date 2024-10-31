Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts

«Неаткарига»: Латвия должна будет ответить! МИД России грозит Латвии судом ООН

Neatkarīgā Rīta Avīze 31 октября, 2024 16:12

Важно 0 комментариев

По дипломатическим каналам Россия подала досудебные претензии против Латвии в связи с "неспособностью властей республики соблюдать конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации". Об этом сообщает издание "Неаткарига", опубликовав заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По словам Марии Захаровой, если досудебные претензии не принесут результатов, то "Латвии придется ответить в Международном суде".

"Мы уже подали досудебные претензии Латвии по дипломатическим каналам в связи с неспособностью властей этой страны соблюдать международную конвенцию 1965 года о ликвидации всех форм дискриминации... Если досудебная процедура завершается безрезультатно, тогда Латвии придется отвечать в международном суде ООН, где Украину уже судили за геноцид народа Донбасса", - заявила Захарова.

Представитель МИД России добавила, что речь идет об "открытой дискриминации русских, неуважении к русскому языку и героизации нацизма". Все это носит системный характер, отметила она, и является частью целенаправленной государственной политики Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 43 реакций
Комментарии (0) 43 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге построят новый мост: из порта в промзону

Новости Латвии 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

Новый транспортный путепровод с улицы Твайка на Кундзиньсалу планируется построить к 2026 году, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Новый транспортный путепровод с улицы Твайка на Кундзиньсалу планируется построить к 2026 году, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать
Загрузка

«Если по-русски говорю, значит – не человек». Девушка легко перешла на госязык, но все равно не угодила (ВИДЕО)

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

В латвийских социальных сетях, особенно в среде так называемых дерусификаторов, вероятно, появился новый "герой нашего времени". К пожилой женщине в магазине обратились с вопросом на русском языке, но когда в ответ на просьбу говорить по-латышски, разговор перешел на госязык, та... принципиально отказалась говорить на каком-либо языке.

В латвийских социальных сетях, особенно в среде так называемых дерусификаторов, вероятно, появился новый "герой нашего времени". К пожилой женщине в магазине обратились с вопросом на русском языке, но когда в ответ на просьбу говорить по-латышски, разговор перешел на госязык, та... принципиально отказалась говорить на каком-либо языке.

Читать

В Риге снесли памятник Барклаю. Ночью. С постаментом (ФОТО)

Выбор редакции 18:36

Выбор редакции 0 комментариев

Прошедшей ночью на Эспланаде была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая де Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.

Прошедшей ночью на Эспланаде была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая де Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.

Читать
Загрузка

Должны успеть: возле одной из латвийских школ появился необычный знак, регламентирующий парковку

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

Неотложные сокращения: решение правительства урезать бюджет «Скорой помощи» стало неожиданным

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

В ряде мест Латвии Служба неотложной медпомощи (СНМП) сокращает число бригад, выезжающих на вызовы по ночам. Продолжается и переход на бригады не из трех, а из двух сотрудников, заявила в интервью Латвийскому радио директор СНМП Лиене Ципуле. Она пообещала, что эти изменения не снизят качество услуг для пациентов.

В ряде мест Латвии Служба неотложной медпомощи (СНМП) сокращает число бригад, выезжающих на вызовы по ночам. Продолжается и переход на бригады не из трех, а из двух сотрудников, заявила в интервью Латвийскому радио директор СНМП Лиене Ципуле. Она пообещала, что эти изменения не снизят качество услуг для пациентов.

Читать

«Чтобы вложение каждого евро было обоснованным»: Зузена назвала главные цели для общественных СМИ

Новости Латвии 18:04

Новости Латвии 0 комментариев

Работая на должности руководителя я единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM), Байба Зузена ставит перед собой цель создания сильного, современного и инновационного общественного СМИ. Об этом она заявила в интервью агентству ЛЕТА. 

Работая на должности руководителя я единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM), Байба Зузена ставит перед собой цель создания сильного, современного и инновационного общественного СМИ. Об этом она заявила в интервью агентству ЛЕТА. 

Читать

Шведские банды теперь орудуют в Дании, Норвегии и Финляндии

Мир 17:56

Мир 0 комментариев

Соседи королевства обеспокоены: Швецию захлестнула волна криминальных разборок. Процветает, в частности, и подростковая преступность. Власти указывают на проблемы с интеграцией мигрантов, сообщает Euronews.

Соседи королевства обеспокоены: Швецию захлестнула волна криминальных разборок. Процветает, в частности, и подростковая преступность. Власти указывают на проблемы с интеграцией мигрантов, сообщает Euronews.

Читать