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«Неаткарига»: истинная причина увольнения министров — якобы ожидаемое повышение налогов

Neatkarīgā Rīta Avīze 2 марта, 2025 07:51

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

Прошла ровно неделя с того момента, когда премьер Эвика Силиня заявила о выдаче "волчьего билета" Анде Чакше, Каспарсу Бришкенсу и Улдису Аугулису - по одному министру от каждой партии, формирующей правительство. Названы разные формальные причины для отставки - от низких рейтингов до неудачной работы, пишет Кришьянис Клявиньш.

Каковы же истинные причины увольнения? При выключенном диктофоне политики в Сейме и других местах политической кухни становятся намного более разговорчивыми и осведомленными. По мнению ряда лиц, формирующих политику в Латвии, премьера заставляет действовать так большая нужда в деньгах. Чтобы их получить, необходимо повысить налоги, а для этого необходимы очень непопулярные солидарные решения.

Народ уже давно в соцсетях и кухонных разговорах требовал "скальпа" Бришкенса: латышам не нравятся неудачи в связи со стройкой века Rail Baltica, нестабильная финансовая ситуация с airBaltic и неспособность министра контролировать решение авиакомпании сдать новые самолеты Airbus в аренду, из-за чего приходится летать на отслуживших свой век румынских железных птицах, одолженных у Carpat Air.

Аугулис не допускал громких скандалов в подведомственной сфере, а если и возникали потенциально опасные ситуации, он смог сделать так, чтобы они не стали достоянием гласности. Оснований для его увольнения фактически не было, но Силиня сделала это, рассказывая о перезагрузке "динамичной коалиции".

Чакша во время массовых протестов учителей в Риге была вынуждена от стыда "сквозь землю провалиться", когда Силиня вместо диалога с педагогами утратила самообладание и нетактично нападала на фанатиков своего ремесла, труд которых оплачивается слишком низко, учитывая его значимость в обществе. Чакша пыталась сгладить острые углы, но манера общения Силини учителями не забыта. Это еще одна из сфер, где предпочитают видеть Силиню уходящей, а не приходящей.

"Чакша - ключевая фигура перестройки в правительстве, - анонимно рассказал "Неаткариге" источник из-за "первого стола" в латвийской политике, - правительству сейчас катастрофически не хватает денег на многое: на строительство Rail Baltica, на повышение оборонных расходов, на демографическую программу, а также на другие замыслы, которые нужно осуществить. Средств просто нет. Силиня хочет выйти из ситуации путем повышения налогов. Хотя общественность требует экономить, уволить неэффективных чиновников, сократить расходы публичного сектора, премьер делать этого не захотела, так как это может повредить результатам ее партии на выборах в самоуправления в нынешнем году и выборах в Сейм в 2026-м. Электорат "Нового единства" - это чиновничество".

Источник подчеркивает, что однопартиец Силини, бывший глава бюджетной комиссии Сейма Янис Рейрс с замыслом Силини не согласен. Однако есть одна проблема - Рейрс на выборах в Сейм не получил достаточной поддержки избирателей, чтобы ему была гарантирована работа в парламенте на четыре года. Он имеет так называемый "мягкий мандат", то есть замещает в Сейме Чакшу, пока та исполняет обязанности министра. Как только Чакшу отправили в отставку, автоматически был снят с должности Рейрс, и это была истинная цель перемен в правительстве, утверждает источник. Его место займет как раз Чакша, которая, возможно, согласится повысить налоги, чему Рейрс противился. Он не хотел нарушить обещания не повышать налоги, которые были даны отраслевым организациям, и не опустошать еще больше кошельки жителей Латвии.

Если налоги все же будут увеличены, эта мера совершенно точно не будет популярна ни среди латвийцев, ни среди работодателей. 22 февраля глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс публично произнес значимую фразу, которая может означать начало пути к повышению налогов: "Возможно, (правительству и Сейму) придется принять непопулярные решения на короткий срок для долгосрочных результатов".

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