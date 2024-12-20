«Неаткарига»: движение латышских национальных партизан родилось из ложных обещаний Запада

Речь идет о группе лейтетанта Рубениса, но начинает свое повествование автор издалека.

Краевед Андрей Кейзарс, один их основателей музея батальона Рубениса в Угале, считает тот бой важной вехой в истории национальных партизан, которым и была передана эстафета сопротивления. Однако люди должны знать, за что они сражаются. В качестве правовой основы для борьбы национальных партизан Кейзарс представляет документ с названием «Атлантическая хартия».

Рузвельт и Черчилль – трусы или глупцы?

«Атлантическая хартия» - это совместное заявление президента США и премьер-министра Великобритании от 14 августа 1941 года о целях, ради которых обе страны обязуются вести войну против нацистской Германии. В первом пункте они заранее отказались от любых территориальных приобретений, которые они сами могли бы получить в результате войны, и далее пообещали, что другие сделают то же самое. Иными словами, не должно быть никаких территориальных изменений, не соответствующих свободному волеизъявлению народов, и народы должны иметь право определять свою собственную форму правления.

Но тогда на каких условиях эти двое приняли в свои ряды третьего - советского диктатора Сталина, несмотря на то, что вся его предыдущая политика была направлена на приобретение территорий именно для того, чтобы установить там свою диктатуру? Летом 1941 года такая политика привела его к катастрофе, он терял территории, сдавая их немецкому диктатору Гитлеру, проводившему ту же политику. Рузвельт и Черчилль были убеждены, что уроки этой катастрофы приведут Сталина в чувство, и он откажется от своей прежней политики. С сегодняшней точки зрения остается только спорить, были ли Рузвельт и Черчилль глупцами или трусами, и если они лгали, то лгали другим или больше самим себе?

Красивые слова стоят дорого

Реально «Атлантическая хартия» стала разменной картой, у которой былпа своя цена, уплаченная Сталиным за право на захват стольких территорий с проживающими на них народами, сколько позволяла его военная мощь. Этой ценой стало нападение СССР на Японию, нарушившее договор о взаимном ненападении, который Япония демонстративно соблюдала, когда немецкие войска стояли под Москвой и Сталинградом. Есть все основания полагать, что Советский Союз рухнул бы при малейшем толчке даже Дальнем Востоке, откуда все советские войска были выведены, как сегодняс они отправлены на войну в Украину. Советский Союз заплатил оговоренную цену, вторгнувшись 9 августа 1945 года в оккупированные Японией районы Китая. Таким образом, Атлантическая хартия выполнила свою задачу и потеряла силу.

Соответственно, национальная война латышски партизан должна была закончиться осенью 1945 года, а не десять лет спустя – сроке,обозначенном в названии книги Генриха Штроде «Война национальных партизан Латвии, 1944-1956».

Андрейс Кейзарс считает, что лучшим решением был бы компромисс по литовскому образцу. Там прекращение национально-партизанской борьбы произошло на два-три года раньше, чем в Латвии, и не просто прекращение, а переход в новую фазу через взаимодействие с властью - коммунистической партией и производными от нее институтами, подрыв их не оружием, а бюрократическими методами.

Перейдем от истории к настоящему и будущему

Фактическое аннулирование Хартии нельзя объяснить тем, что к лету 1945 года Рузвельт был мертв, а Черчилль перестал быть премьером, проиграв выборы. Напротив, пример Атлантической хартии является репрезентативным для политики США и Великобритании, независимо от того, как назывались люди, проводившие эту политику в то время. Таким образом, исполнение Североатлантического договора от 4 апреля 1949 года столь же вероятно, как и применение Атлантической хартии, как только кто-то предложит США и Великобритании справедливую цену за невыполнение их договорных обязательств.

Если кто-то сомневается в этом, пусть спросит у Украины, к чему привел так называемый Будапештский меморандум - присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 5 декабря 1994 года, которое в действительности означало передачу ядерного оружия на территории страны России в обмен на гарантии безопасности со стороны России, Великобритании и США. Когда 5 декабря 2022 года Россия отметила 28-ю годовщину подписания Меморандума ракетным ударом по критической инфраструктуре Украины, Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, что «никакие договоры с Россией не работают». Это, конечно, так, но главными целями российской атаки были не одна или несколько украинских котельных. Цель состояла в том, чтобы показать всему миру, что договоры с США - это то же самое, что и договоры с Россией.

Когда молчание воспринимается как обещание

США и Великобритания не делали никаких официальных заявлений по поводу латышских национальных партизан, но провокация войны с помощью крючка или обмана все же состоялась. Ряд посланников Латвийской республики за рубежом получили возможность действовать не только как частные лица, каковыми они оказались в результате оккупации Латвии.

Например, Вольдемар Салнайса (1886-1948), бывший посланник Латвии в Швеции, не подчинился в 1940 году приказу правительства Кирхштейна о передаче посольства властям СССР и отказался возвращаться в Латвию. В 1943 году Салнайс установил контакты с Латвийским Центральным советом [подпольная организация во главе с Янисом Чаксте, ставившая себе задуу восстановления независимости Латвии. – press.lv]. Совет получал от него заверения, что западные страны только и думают о восстановлении независимой Латвии.

Ни один чиновник этих стран не сказал об этом ни слова публично, но бывшие посланники склеивали буквы в слоги, а слоги в добрые слова, якобы сказанные им их западными собеседниками. В результате в их воображении возникали образы вторжения американских и британских войск в Латвию при условии, что кто-то призовет их сюда. Не исключено, что они также повелись на заведомо ложные и явно вводящие в заблуждение обещания, которым хотели верить.

Центральный совет, со своей стороны, установил тесную с сетью из бывших айзсаргов, полицейских и т. д., которых летом 1944 года немецкие оккупанты собрали в отряд с намерением обучить партизанской борьбе в оставляемых районах Латвии. Руководителем этого подразделения был генерал Курелис (1882-1954), от фамилии которого члены этого подразделения получили прозвище «курелиеши». Однако осенью того же года немецы с помощью своих агентов установили, что «курелиеши» в их тылу только и ждали поражения немцев, чтобы обернуть оружие против них.

Как писал позднее Освальд Фрейвальдс (1905-1975), функционер немецких оккупационных властей: «Несмотря на скудные силы и вооружение, штаб группы Курелиса не перестает думать о своих нереальных планах на будущее и взывать к патриотическим чувствам населения, как будто одного этого достаточно для отпора большевикам... Если прорыв большевиков не может быть остановлен немецкой армией, то не может быть и речи о возникновении ситуации 1918 года» [когда пала сначала Российская империя, а через год и Германская].

Что перемалывает мельница смерти

Когда немцы поняли, что готовят «курелиеши», то генерал был арестован, а его начальник штаба капитан Упелниекс и еще семь офицеров расстреляны 20 ноября 1944 года в Лиепае. Большинство «курелиешей» дали себя разоружить. Их рассортировали на тех, кого можно было направить в другие латышские части, сформированные в немецкой армии, и тех, кого посадили в концлагеря.

На отшибе от основной группы Курелиса находилась рота под командованием лейтенанта Роберта Рубениса (1917-1944), которая быстро выросла до батальона численностью около 450 человек с пулеметами и минометами.

Лейтенант Рубенис, довоенное фото.

Бои этой группы, которая в итоге была разгромлена – часть уцелевших солдат батальона расселяись, часть вступила в контакт с действовавшими в курземских лесах советскими партищанами.

Эпопея этого батальона сама по себе была примечательна в истории Латвии XX века, но, к сожалению, она стала поводом для отправки немцами карательной экспедиции в Злеки, число жертв которой историк Улдис Нейбургс оценивает в 57-85 мирных жителей и около 110 солдат из различных воинских частей и дезертиров, скитавшихся в окрестностях поселка.