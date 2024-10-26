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Не забудьте про часы: в ночь на воскресенье произойдет переход на зимнее время

© LETA 26 октября, 2024 09:17

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В ночь с субботы на воскресенье, 27 октября в 4 часа утра в Латвии произойдет переход с летнего на зимнее время - стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Минэкономики по этому случаю заявляет, что на уровне ЕС единое мнение по поводу новых условий смены времени дважды в год еще не достигнуто, поэтому на данный момент по-прежнему в силе утвержденный ранее порядок: летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Переход на летнее время и обратно в Латвии установлен правилами Кабмина "О переходе на летнее время" от 26 октября 2016 года, в ЕС - директивой Европарламента и Совета Европы от 19 января 2001 года о правилах в отношении летнего времени. Директива определяет начало и конец летнего времени, единые для всех стран ЕС.

Впервые летнее время в Латвии было внедрено в 1981 году. С 1997 года летнее время в силе с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

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