Не в приоритете: как платформы азартных игр обходят закон, а их никто не ловит: расследование Re:Baltica

«На бумаге» реклама азартных игр в Латвии запрещена. На деле же она появляется на крупных спортивных мероприятиях, в постах инфлюэнсеров, на культурных событиях, а теперь и на улицах.

Выяснилось, что, например Янис Кривенс Jānis Krīvēns или Krivenchy – популярный в Латвии музыкант, рэпер в группе Singapūras Satīns, с аудиторией в 40 000 пользователей в Instagram – снимался в рекламе таких платформ для азартных игр как Laimz, LV BET, OlyBet и немало на этом заработал. При это он не считает, что вышел за рамки закона, однако с журналистами решил общаться только письменно, чтобы не сболтнуть лишнего, как сам и признался.

Другой латвийский рэпер – Prusax (Рихард Янис Кюллитис) сообщил журналистам, что годами использовал один тотализатор, и когда ему предложили стать лицом этого бренда, с радостью согласился. Правда, рассказывать сколько на этот зарабатывает – он не хочет.

Оба этих инфлюэнсера ссылаются на то, что не приступают закон, потому что якобы рекламируют просто спортивный бар. Но тогда встает вопрос – с какой именной фирмой они заключали контракт на сотрудничество. На этот вопрос оба решили не отвечать.

Спортивный бар не нарушает закон?

В настоящее время латвийский спорт наиболее тесно связан с рекламой азартных игр. Журналист газеты "Latvijas Avize" Райвис Швейкарс выяснил, что букмекерские компании ежегодно инвестируют в спортивную индустрию до трех миллионов евро.

Поскольку прямая реклама азартных игр не допускается, спорт находит различные обходные пути. Представители индустрии обычно говорят, что работают со спортивными барами, а не с букмекерскими конторами. И это две разные вещи.

В реальности это выглядит так: на форме спортсмена, например, хорошо виден логотип OlyBet и надпись «спорт-бар». И руки вроде чистые.

Именно так это выглядело, когда сборная Латвии боролась за бронзу на чемпионате мира по хоккею в Тампере. На это обратила внимание полиция, к которой поступил запрос проверить, не были ли нарушены финские законы, выяснило Re:Baltica. Там только одной государственной компании разрешено рекламировать ставки на спорт, которая направляет прибыль на науку, искусство и другие цели. Правоохранители проконсультировались с другими органами, но в итоге решили не начинать официальное расследование.

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявейс говорит, что юристы OlyBet решали этот вопрос с финскими властями, но в то время он публично объяснил СМИ, что спорт-бар - это не букмекерская контора. Но в интервью Re:Baltica Плавейс признался, что это был способ обойти запрет.

«Это два разных товарных знака. Реклама спортивных баров в Латвии не запрещена. Назовем это серым коридором в очень устаревшем законодательстве об этом секторе. Это способ совместной работы», - говорит Плявейс.

Магазин одежды

Бренд азартных игр Fenikss пошёл еще дальше и открыл магазин одежды со своими логотипами. Тоже, вроде как, легальный бизнес.

Инспекция по азартным играм утверждает, что это способ для торговцев обойти запрет на рекламу: «Ну конечно, как же иначе, они ищут всевозможные варианты. Я не удивлюсь, если у нас вдруг появится минеральная вода с витаминами и названием букмекерской или азартной игры», - говорит Бирн, глава инспекции. Если этот магазин вдруг удастся запретить, то это дело, скорее всего, окажется в суде. «Никто не запрещал игорному оператору продавать футболки в интернете или в магазине. Однако содержание принтов на футболках находится на границе вкуса и этики. Но те, кто играет каждый день, конечно, понимают, что им предлагают».

Янис Зузанс, владелец «Fenikss», - один из самых известных меценатов Латвии. Принадлежащую ему компанию Alfor часто можно увидеть среди спонсоров различных культурных мероприятий. Например, она помогала создавать латвийские павильоны на Венецианской биеннале и поддерживает премию Пурвитиса.

Но есть и нюанс. С тех пор как Зузанс открыл бар в центре города, Lounge Fenikss появился среди спонсоров культурных мероприятий. Например, для джазового фестиваля «Рижские ритмы». Однако на его сайте при нажатии на логотип спонсора открывается не сайт бара, а сайт казино.

Lounge Fenikss также является одним из спонсоров Латвийского национального театра. Он поддержал постановку «Питер Пэн. Синдром». Несколько посетителей премьеры рассказали Re:Baltica, что перед премьерой раздавались купоны на посещение бара.

Театр подтверждает, что это часть рекламного договора с Alfor, но якобы не имеет никакого отношения к азартным играм.

И… зависимые

Самые последние данные об игорной зависимости, имеющиеся в распоряжении Инспекции, - пятилетней давности. По их оценкам, зависимостью от азартных игр в Латвии страдают около 80 000 человек. Наиболее ярко выраженные проблемы наблюдаются среди игроков в игровые автоматы.

Одним из них был Эгилс Долгилевич, который играл в азартные игры в течение пяти лет. «До работы, после работы и каждый день». Все началось, казалось бы, безобидно. Однажды вечером от скуки он забрел в казино, потому что это было удобное место для времяпроведения - выпивка, и в те времена еще можно было курить в помещении. «Парни посоветовали мне поставить десятку, может, повезет. Я положил ее, нажал на кнопки и выиграл 150. Хорошее чувство осталось, и я стал возвращаться».

Однажды он провел в казино без перерыва 30 часов. Как-то проиграл всю зарплату.

«Получил зарплату в три тысячи, пошел праздновать. Думаю, брошу в автомат 50 евро, ничего не произойдет. В итоге я очнулся через десять часов, когда у меня не было даже денег на э-талон».

Далее последовала классика жанра – ссоры с женой, разрыв связей с семьей, долги. «Самой низшей точкой была попытка самоубийства. Когда это не удалось, я понял, что хочу жить. На какое-то время я перестал играть, но через пару месяцев снова начал играть", - вспоминает Эгилс. Позже при поддержке близкого человека ему удалось отказаться от азартных игр.

А что же государство?

Короткий ответ - ничего. На данный момент не существует органа, который бы реально контролировал рекламу азартных игр.

Сейм запретил их в 2006 году. За контроль всегда отвечал Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Так почему же он ничего не делает, если реклама идет по кругу?

Нет возможностей, и это не является приоритетом. Именно так PTAC отвечает другим органам власти, когда они указывают на нарушение запрета.

Re:Baltica изучил переписку PTAC с Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми. Например, в августе этого года инспекция направила в PTAC сообщение о том, что заметила в одном из Telegram-каналов рекламу азартных игр. PTAC, несмотря на отсутствие возможностей, отвечает полуторастраничным разъяснением, суть которого сводится к нескольким последним предложениям. «PTAC объясняет, что надзор за азартными играми не является приоритетом в плане действий PTAC на 2024 год и что надзорная деятельность PTAC сосредоточена на многих других областях, важных для потребителей. Так что, PTAC примет к сведению информацию, представленную в документе».

Вот и все. Даже если кто-то нарушил закон, надзорные органы это не интересует, потому что азартные игры не входят в их список приоритетов (в этом году он включает дистанционную торговлю и цифровой маркетинг, мониторинг «зеленых уведомлений», торговые интернет-площадки, коммерческие практики в области электронных коммуникаций и т.д.).

Полный текст расследования на латышском языке здесь.