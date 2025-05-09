Не только морковка и паприка в зоне риска: как с овощей и фруктов смывать ядохимикаты?

Запрещённый линурон и опасный форметанат

Латвийская продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) с завидной регулярностью публикует на своем интернет-сайте извещения о партиях продукции, изъятой из продажи из-за превышения допустимых доз пестицидов. Вот и на этот раз ядохимикаты обнаружили в испанской красной паприке и польской свежей моркови.

В первом случае выявили повышенное содержание пестицида форметаната (0,24 +- 0,12 микрограмма на кг при норме 0,01 микрограмма на кг). А во втором случае польские фермеры использовали запрещенный к применению в странах ЕС пестицид линурон.

Согласно «Википедии», пестициды — химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев (дефолианты) и подсушивания растений перед уборкой (десиканты).

Это вещества, которые защищают растения от болезней и атак насекомых. Их используют повсеместно. Как и в случае с любой другой химией, теми же лекарствами, в отношении пестицидов установлена предельно допустимая концентрация, не наносящая вреда здоровью человека. Некоторые овощи и фрукты накапливают больше этих веществ, некоторые — меньше. Вырастить плоды красивыми и полезными без применения пестицидов очень сложно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пестициды могут вызывать неблагоприятные последствия для здоровья, такие как рак, нарушения репродуктивной, иммунной и нервной систем. Однако важно понимать, что одно и то же химическое вещество может оказывать разное воздействие в зависимости от дозы и пути воздействия: например, проглатывание, вдыхание или инъекция.

В то же время следовые (остаточные) количества пестицидов на овощах и фруктах или в продукции, изготовленной из растительного сырья, считаются безопасными для организма человека. Приверженцы ЗОЖ, последователи идей Greenpeace призывают отказаться от использования пестицидов, чтобы продукты были действительно органическими, выращенными без использования химии.

Но вот дилемма: рынок отдает предпочтение продукции без химии, при этом высокого качества, не поврежденную болезнями и вредителями (чего в реальных условиях и в больших объемах добиться практически невозможно). Поэтому многие пестициды разрешены, но существует предельно допустимый уровень (ПДУ). Если продукт содержит пестициды, не превышающие ПДУ, он считается безопасным для здоровья.

В Евросоюзе требования жесткие — сырье проверяют на сотни видов пестицидов. Список ежегодно пополняется новыми препаратами. С каждым годом количество разрешенных к использованию в ЕС действующих веществ уменьшается. Но при этом регулярно появляются все новые и новые химикаты.

Однако линурон, пестицид из группы хлорорганических соединений, был занесен в черный список еще в прошлом десятилетии — после того, как экологи обнаружили, что контакт с линуроном вызывает сбои в работе половых и прочих гормонов в организме лягушек и многих других водных животных.

Это открытие привело к запрету на использование линурона в странах Европейского союза, а также побудило провести исследования того, как именно этот гербицид вызывает дисфункции у животных. И этим занялись ученые из Стокгольмского университета.

«Полученные сведения подтверждают выдвинутую нами ранее гипотезу о том, что контакт с линуроном приводит к появлению изменений в структуре эпигенома, которые передаются из поколения в поколение», — заявила доцент Уппсальского университета Сесилия Берг, чьи слова приводит пресс-служба Стокгольмского университета. Линурон ранее широко использовался для защиты посадок сои и других культур от сорняков. Судя по всему, польские фермеры тоже защищали свои морковные поля таким образом.

Форметанат также может вызвать отравление при превышении допустимых доз. Острое отравление формиатом характеризуется тошнотой и рвотой, болями в животе, слюнотечением, диареей, повышенным потоотделением, а также нарушением зрения, слабостью, затрудненным дыханием и повышением артериального давления. При тяжелом отравлении наблюдаются судороги, пострадавший может впасть в кому.

Мойте овощи и фрукты

По статистике ВОЗ, ежегодно в мире от несмытых пестицидов умирают 150 тысяч человек, а 7 миллионов остаются инвалидами. Речь идет об опасных инфекционных заболеваниях, приводящих к интоксикации организма, сбою работы сердца, почек, печени, заражению крови, бесплодию.

Согласно статистике Минсельхоза США, чаще всего заражаются от капусты, салата, помидоров, картошки, клюквы, яблок, винограда и сельдерея. В исследовании французских ученых говорится, что люди, которые едят тщательно очищенные от вредных удобрений продукты, на 25% реже болеют раком.

У нас не принято мыть арбузы, дыни, бананы, апельсины, мандарины и другие фрукты с кожурой: «Мы все равно эту кожуру не едим». Паприку и морковку мы также в лучшем случае подержим под струей воды из-под крана. Но на поверхности могут находиться и микробы, и химикаты, и соли тяжелых металлов. В процессе готовки эти вредные вещества могут попасть на руки, на нож, на мякоть и в наш организм. Как же обезопасить себя?

Здесь хозяйкам поможет обыкновенная пищевая сода. Ее однопроцентный раствор очень хорошо растворяет в том числе и защитную химическую оболочку на овощах, которую «воздвигает» производитель над каждым корнеплодом.

Сода прекрасно очищает и фрукты, те же яблоки, или, например, лимоны и апельсины. Ведь их могут отмачивать в хлоргексидине для удаления следов плесени и придания плодам товарного вида. Это дезинфицирующее средство помогает скрыть начавшуюся порчу, но может вызывать у людей аллергию и привыкание к лекарственным препаратам.

Кроме удаления различных химических веществ, которые могут встретиться на поверхности овощей и фруктов, в том числе и остатков пестицидов, пищевая сода гарантированно уничтожит и яйца различных паразитов на кожуре, если, конечно, все это там есть. В результате после содовой обработки мы получаем чистый продукт с натуральным запахом.

Кстати, содой можно мыть не только фрукты и овощи из магазина, но и те, что вы собрали со своей грядки. Раствор дает мощную щелочную реакцию, несущую хороший очистительный эффект. И при этом, в отличие от других чистящих средств, сода не приникает внутрь. Надо только не забыть все промыть проточной водой.

Правильная процедура

Овощи и плоды крупные и мелкие нужно мыть по–разному. Если вы купили, например, яблоко или морковь и хотите смыть всю химию, то сначала, как обычно, сполосните их обычной водой. После этого не вытирайте плод (или корнеплод), а натрите его немного содой и делайте это, пока она не растворится (или почти не растворится). Теперь объект чистки еще раз ополаскиваем водой, и его можно есть.

Мелкие плоды (например, тот же виноград) мыть нужно по–другому. Ведь если мыть каждую ягодку по отдельности, то провозиться можно очень долго. Проще приготовить содовый раствор и «искупать» в нем гроздь винограда (или другую «мелочь»). В литр воды высыпаем чайную ложку соды и на пару минут опускаем туда гроздь винограда, после чего промываем ее в проточной воде.

Александр ФЕДОТОВ