Не прошло и десяти лет! Латвия начинает строить основную трассу Rail Baltica

Проект Rail Baltica начал формироваться ещё в середине 2000-х годов, но официальной отправной точкой считается подписание межправительственного соглашения между странами Балтии в 2017 году, которое заложило основы реализации.

В пятницу подписаны первые четыре соглашения. Они включают проверку территории на наличие неразорвавшихся боеприпасов, строительство железнодорожного насыпи, подъездных и временных дорог, нового железнодорожного путепровода и моста через реку Иецава. Также продолжится работа по оптимизации затрат.

По словам члена правления EDzL Яниса Наглиса, этим соглашением завершён длительный этап подготовки, и теперь можно переходить к масштабным работам. Он подчеркнул, что финансирование обеспечено на первые 45 километров, а недавнее решение Европейской комиссии о выделении 153,3 млн евро позволит продвинуться дальше.

В Иецаве уже подготовлена 16-гектарная территория инфраструктурного пункта, начата отсыпка насыпи и построены подъездные пути и временные офисы подрядчика. Поставляются строительные материалы.

Основная трасса Rail Baltica станет крупнейшим железнодорожным инфраструктурным проектом в истории Латвии. Строительство охватит около 230 км, включая 60 железнодорожных мостов, 85 путепроводов, 9 переходов для животных и две станции технического обслуживания. Будет перемещено 12 млн м³ грунта, а вес уложенных рельсов составит 71 тыс. тонн.

По данным "RB Rail", ориентировочная стоимость первой фазы проекта в странах Балтии составляет 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд — в Латвии. С учётом оптимизации решений возможна экономия до 500 млн евро. Общая стоимость Rail Baltica может достичь 23,8 млрд евро, тогда как в оценке 2017 года речь шла о 5,8 млрд.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железной дороги европейского стандарта (ширина колеи 1435 мм) по маршруту от Таллина до границы Литвы и Польши с максимальной скоростью движения поездов 240 км/ч. Общая протяжённость — 870 км.